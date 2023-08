Scontro tra barche in Costiera, il sindaco di Amalfi ringrazia i soccorritori Le precisazioni del primo cittadino Milano che ha espresso vicinanza alla famiglia White - Vaughan

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, è intervenuto sullo scontro tra imbarcazioni che si è verificato giovedì sera al largo di Furore, in Costiera Amalfitana.

Un incidente fatale che è costato la vita alla turista statunitense Adrienne Vaughan. Il primo cittadino ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e ha voluto ringraziare quelli che, in quei tragici e concitati momenti, si sono prodigati nei soccorsi, a partire dal marittimo che ha portato a terra la donna, purtroppo già in condizioni critiche e deceduta poco dopo.

Le precisazioni del sindaco Milano

"Negli ultimi giorni il nome di Amalfi è stato legato al tragico evento, avvenuto in mare, che ha visto la scomparsa di una turista americana. Sento di dover esprimere alcune considerazioni e fare dei ringraziamenti.

Ad Amalfi, luogo dei soccorsi e non dell'incidente, è stata prestata la migliore assistenza possibile, sin da subito, con l'intervento tempestivo - sebbene vano - delle squadre di soccorso e delle forze dell'ordine.

Un ringraziamento particolare va al giovane marittimo di Amalfi che, con risolutezza, ha soccorso la donna scortandola sino al Porto. Ai nostri agenti di Polizia Municipale presenti nel disperato momento del soccorso e rimasti a sorvegliare la salma per ore, sino all'arrivo del Magistrato. Alla nostra Assistente sociale, rientrata in servizio per prestare conforto e supporto al marito e ai figli della signora, sino a tarda notte.

Alla famiglia White - Vaughan giunga la vicinanza sincera di tutta la nostra Comunità".

La tragedia e le indagini

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire i motivi che hanno portato alla tragedia. Poco dopo le 18.30 l'imbarcazione su cui viaggiava la famiglia americana si è scontrata con la pura del veliero Tortuga all'altezza del Fiordo di Furore.

Lo skipper alla guida dell'imbarcazione è attualmente indagato per omicidio colposo; è stato sottoposto a test alcolemico e tossicologico e gli esiti sono al vaglio di un consulente della Procura perché bisognerà verificare l'incidenza dei risultati. Sono state ascoltate le 70 persone che erano a bordo del Tortuga che hanno fornito la loro versione.