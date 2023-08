Tragico incidente in mare in Costiera Amalfitana: muore turista, ferito marito Impatto fatale tra un motoscafo ed un veliero, illesi due bambini

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio nelle acque della Costiera Amalfitana. Ad avere la peggio è stata una turista inglese di 44 anni, deceduta a seguito dell’impatto tra un motoscafo ed un veliero. Ferito anche il marito e lo skipper, mentre sono rimasti miracolosamente illesi i due bambini che si trovavano a bordo del motoscafo. Secondo una prima ricostruzione l’imbarcazione con conducente che avevano preso a noleggio sarebbe andata a sbattere contro il veliero sul quale viaggiavano una cinquantina di persone. L’incidente si è verificato nello specchio d’acqua antistante il fiordo di Furore. Le gravissime ferite riportate nell’impatto non hanno lasciato scampo alla turista che è spirata all’arrivo nel porto di Amalfi dove i soccorritori hanno provato, invano, a rianimarla. Per il marito, che ha riportato un taglio agli arti, è stato disposto il trasferimento in ospedale a Salerno. Lo skipper, invece, è stato soccorso dal personale dell’ospedale di Ravello. Sono in corso indagini da parte della Capitaneria di Porto di Amalfi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Amalfi che hanno garantito supporto logistico ai soccorritori.