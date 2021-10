LIVE | Amministrative 2021, Salerno: la diretta dello spoglio Nel feudo di Vincenzo De Luca è corsa a nove per la fascia tricolore. Al voto altri 39 comuni

Elezioni amministrative 2021 - Salerno - La diretta dello spoglio:

Aggiornamento ore 17.21: ad Altavilla Silentina scrutinate 8 sezioni su 9, avanti il candidato sindaco Giardullo Enzo su Cembalo Francesco.

Aggiornamento ore 17.18: Antonio Sansone in vantaggio a Vallo della Lucania.

Aggiornamento ore 17.00: Emblematici i dati provvisori che arrivano dalle sezioni di Salerno: il sindaco uscente Vincenzo Napoli è avanti quasi ovunque. Molto più distaccati Elisabetta Barone e Michele Sarno che stanno duettando per il secondo posto. Al momento Napoli sembra aver superato di 3-4 punti la soglia del 51%.

Aggiornamento ore 16.27: Superato il quorum del 40% anche a Teggiano. Michele di Candia va verso la riconferma a sindaco del comune di Teggiano. Era l’unico candidato.

Aggiornamento ore 16.12: L'affluenza alle urne in provincia di Salerno è stata, in totale, del 63,64 contro 68,86 delle scorse edizioni.

Aggiornamento ore 16.09: A Ravello avanti Paolo Vuilleumier sul sindaco uscente Salvatore Di Martino ed Ulisse Di Palma.

Aggiornamento ore 16: secondo le primissime proiezioni il sindaco uscente Vincenzo Napoli si attesterebbe intorno al 55%. Seguono Michele Sarno (18%) ed Elisabetta Barone (14%).

Aggiornamento ore 15.55: A Moio della Civitella affluenza del 43,10% superato quorum anche per Enrico Gnarra unico candidato.

Aggiornamento ore 15.43 - Continua la consegna dei plichi a Palazzo di Città.

Aggiornamento ore 15.20 - Spoglio iniziato.

Con la chiusura delle urne è attesa a Salerno per l'inizio dello spoglio. Ottopagine.it fornirà in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla sfida per la conquista della poltrona di sindaco. Nel capoluogo di provincia a contendere la fascia al sindaco uscente Vincenzo Napoli, sono Oreste Agosto, Maurizio Basso, Elisabetta Barone, Antonio Cammarota, Gianpaolo Lambiase, Annamaria Minotti, Michele Sarno e Simona Libera Scocozza.

Ma nel Salernitano, oltre al capoluogo, si vota anche in altri 39 comuni: i principali sono Battipaglia ed Eboli (superiori ai 15mila abitanti al pari di Salerno) ma risultano interessanti anche le sfide di comuni strategici come Fisciano, Giffoni Valle Piana, Castellabate e Siano.

Intanto, ancor prima della chiusura delle urne, risultano già eletti i sindaci di Cetara, Corbara, Praiano, Corleto Monforte, Ogliastro Cilento e Conca dei Marini dove era necessario soltanto il raggiungimento del quorum.

Di seguito la lista completa dei 40 comuni al voto (clicca sui comuni per i dettagli):

ALTAVILLA SILENTINA affluenza 75.97%

BATTIPAGLIA affluenza 70,82%

CANNALONGA affluenza 52,84%

CASTEL SAN LORENZO affluenza 66,01%

CASTELLABATE affluenza 58,71%

CERASO affluenza 37,82%

CETARA affluenza 71,86%

CONCA DEI MARINI affluenza 73,99%

CONTRONE affluenza 52,27%

CONTURSI TERME affluenza 76,78%

CORBARA affluenza 75,25%

CORLETO MONFORTE affluenza 42,36%

EBOLI affluenza 68,45%

FISCIANO affluenza 70,32%

GIFFONI VALLE PIANA affluenza 62,56%

MOIO DELLA CIVITELLA affluenza 43,10%

MONTE SAN GIACOMO affluenza 52,82%

MONTEFORTE CILENTO affluenza 48,02%

MONTESANO SULLA MARCELLANA affluenza 55,72%

OGLIASTRO CILENTO affluenza 60,31%

ORRIA affluenza 50,00%

PADULA affluenza 40,42%

PERDIFUMO affluenza 65,96%

POLLICA affluenza 54,47%

PRAIANO affluenza 62,18%

RAVELLO affluenza 71,85%

ROCCADASPIDE affluenza 73,27%

SALERNO affluenza 63,19%

SAN MAURO LA BRUCA affluenza 58,97%

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO affluenza 78,01%

SANTA MARINA affluenza 62,10%

SERRAMEZZANA affluenza 51,08%

SESSA CILENTO affluenza 59,70%

SIANO affluenza 75,81%

TEGGIANO affluenza 44,73%

TORTORELLA affluenza 39,25%

TRENTINARA affluenza 66,59%

VALLO DELLA LUCANIA affluenza 58,99%

VALVA affluenza 63,44%

VIBONATI affluenza 47,16%

Filippo Notari

Federica Inverso