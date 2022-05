Amministrative 2022, nel Salernitano 34 comuni al voto: ecco tutte le sfide Soltanto tre superano i 15mila abitanti e potrebbero finire al ballottaggio

Sono 34 i comuni della provincia di Salerno che il prossimo 12 giugno torneranno alle urne per eleggere sindaco e Consiglio comunale. Le sfide più importanti sono in programma ad Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore, comuni che superano i 15mila abitanti e nei quali potrebbe profilarsi anche il secondo turno nel caso in cui nessuno degli aspiranti sindaco superasse il 51%. Un test per i partiti che avranno modo di misurarsi con i territori, anche in vista delle sfide politiche future che attendono il Paese. In tutti gli altri comuni (31) sarà sfida secca.

Di seguito l'elenco completo dei comuni salernitani chiamati al voto:

Acerno

Agropoli

Albanella

Alfano

Bracigliano

Buccino

Buonabitacolo

Camerota

Castel San Giorgio

Centola

Cicerale

Colliano

Giffoni Sei Casali

Laurito

Magliano Vetere

Mercato San Severino

Montecorice

Nocera Inferiore

Palomonte

Petina

Piaggine

Pisciotta

Prignano Cilento

Roccapiemonte

Roscigno

Rutino

Sacco

Sant'Arsenio

Santomenna

Sanza

Sapri

Serre

Stella Cilento

Stio