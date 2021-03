Foggia - Cavese, la probabile formazione dei blufoncé I metelliani tornano in campo dopo il lungo stop forzato dovuto al Covid. Diciotto convocati

La Cavese torna in campo dopo settimane difficili; dopo i rinvii della gara casalinga con il Potenza e in trasferta con la Ternana, a causa del focolaio Covid che ha tormentato i metelliani accompagnandoli fino al turno di riposo, osservato la scorsa domenica. Il tecnico Salvatore Campilongo ha convocato 18 calciatori per la trasferta di Foggia, in programma domani, allo stadio “Zaccheria”, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C. I blufoncé ripartono dopo tre sconfitte consecutive. Il cuore oltre l'ostacolo sarà fondamentale nel rush finale.

L'elenco dei 18 convocati.

Portieri: Kucich, Paduano, Russo.

Difensori: De Franco, Gega, Natalucci, Nunziante, Semeraro, Senese.

Centrocampisti: Cuccurullo, De Marco, Favasuli, Matera.

Attaccanti: De Rosa, Gatto, Gerardi, Montaperto, Senesi.

La probabile formazione.

Cavese (3-4-3): Kucich; Natalucci, De Franco, Semeraro; De Marco, Matera, Cuccurullo, Nunziante; Senesi, Gerardi, Gatto. A disp.: Russo, Paduano, Gega, Senese, Favasuli, De Rosa, Montaperto. All.: Campilongo.