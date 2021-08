Paganese, altro innesto di esperienza per la difesa Più di 300 presenze tra Serie A e B, riparte dagli azzurrostellati

La Paganese aumenta l'esperienza del proprio organico e dopo gli innesti di Murolo, Vitiello e Castaldo, inserisce in rosa un altro elemento con un curriculum di tutto rispetto: Raffaele Schiavi. Contratto annuale per il difensore classe 1986, svincolato dopo due stagioni a Cosenza. Schiavi, che vanta più di 300 presenze tra Serie A e Serie B, si è aggregato nel pomeriggio al gruppo allenato mister Raffaele Di Napoli, impegnato in ritiro a Chianciano Terme.