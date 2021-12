Picerno - Paganese, la probabile formazione degli azzurrostellati Serie C, girone C. Quattro indisponibili e uno squalificato per Fusco (Grassadonia squalificato)

A seguito della seduta di rifinitura, sostenuta questa mattina al “Superga” di Mercato San Severino, il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, che non sarà in panchina poiché squalificato per due giornate dopo la gara casalinga con la Juve Stabia, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani con il Picerno, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Indisponibili gli acciaccati Castaldo, Diop e Murolo e Perlingieri, quest'ultimo in fase di recupero da un trauma contusivo a una spalla, oltre allo squalificato Zito.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Bianchi, Manarelli, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Schiavino, Viti.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Sussi, Tissone, Volpicelli, Zanini.

Attaccanti: Del Regno, Iannone, Guadagni, Piovaccari.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavi, Schiavino; Zanini, Cretella, Tissone, Firenze, Manarelli; Piovaccari, Guadagni. A disp.: Caruso, Pellecchia, Bianchi, Viti, Scanagatta, Volpicelli, Sussi, Del Regno, Iannone. All.: Fusco (Grassadonia squalificato).