Basket, Salerno-Benevento 58-52. Russo: "Vittoria molto importante" Il coach delle granatine: "De Mitri ha fatto una gara da play vero, riuscendo a gestire la squadra"

"Vincere dopo un mese di inattività è stato importantissimo". Così Aldo Russo ha commentato la vittoria della sua Todis Salerno in Gara 1 della semifinale promozione per la Serie A2 femminile contro la Virtus Academy Benevento. "La partita è stata dura e ne conoscevamo le insidie, contro una squadra che non molla mai. Abbiamo tirato con percentuale del 10 per cento da tre, prendendo dei tiri apertissimi. Portare a casa questa vittoria è significativo: nei playoff, pur non giocando bene, devi riuscire a portare il risultato a casa. Era importante per metterci insieme, ora ci aspetta gara 2 molto calda sotto l’aspetto tecnico tattico e di tifo, troveremo un campo bello carico. A Benevento dobbiamo stare attenti a limare alcune cose, non dobbiamo perdere il controllo della partita in gara 2. Abbiamo avuto risposte importanti, come sempre, dalle ragazze del gruppo che ha iniziato la stagione. De Mitri ha fatto una gara da play vero, riuscendo a gestire la squadra tranne in qualche momento in cui la lucidità è mancata a tutto il gruppo. Valerio è stata bravissima nelle prime fasi. Poi nel finale è mancata un po’ di attenzione sui loro tentativi di raddoppio, ma abbiamo avuto una grande mano dai nuovi innesti: Scala ci ha dato grande presenza, Datsko e Voloshyna un aiuto importante anche in difesa. Sono soddisfattissimo".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92