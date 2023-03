Gelbison-Catanzaro all'Arechi di Salerno: è ufficiale Il match è in programma domenica (ore 14.30): a Salerno la potenziale festa promozione dei calabresi

Gelbison-Catanzaro, gara della trentatreesima giornata di Serie C (girone C), in programma domenica (ore 14.30), si giocherà all'Arechi di Salerno. Quindi, l'impianto sportivo di via Allende ospiterà in meno di 24 ore Salernitana-Bologna (sabato ore 18) e la gara di terza serie nazionale.

Domenica la gara che può garantire la festa promozione

È ufficiale il cambio di sede per la sfida casalinga della squadra cilentana, motivata dalle esigenze della società ospite, destinata alla promozione diretta in Serie B in virtù del +14 sul Crotone. Sin dalle scorse ore emergeva la criticità legata alla richiesta dei biglietti da parte del Catanzaro, parametrata alla capienza dello stadio "Raffaele Guariglia" di Agropoli, sede delle gare interne della Gelbison dal 17 dicembre scorso dopo l'avvio stagionale vissuto al "Marcello Torre" di Pagani. Pochi minuti fa la società di Vallo della Lucania ha comunicato l'ufficialità: "Gelbison-Catanzaro si disputerà all'Arechi di Salerno".