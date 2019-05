UFFICIALE | La Salernitana esonera Gregucci, sondato Menichini Squadra affidata temporaneamente a Gigi Genovese

La tensione che si respirava nel ritiro della Salernitana, abbinata alla partenza posticipata nel pomeriggio, avevano lasciato intuire che qualcosa stava per accadere. Ribaltone ufficializzato pochi minuti fa dal club granata che ha sollevato dall'incarico Angelo Gregucci e il suo vice Giuseppe Ton. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Angelo Adamo Gregucci unitamente al suo allenatore in seconda Giuseppe Ton. La Società comunica altresì di aver temporaneamente affidato la guida tecnica a Luigi Genovese», si legge sul sito ufficiale del club granata. La squadra in questi minuti si trova a pranzo in un noto albergo della Valle dell'Irno. Nel pomeriggio la squadra partirà per Roma dove preparerà il match contro il Pescara. Contemporaneamente il ds Angelo Fabiani e la proprietà lavorano per individuare il nome del successore di Angelo Gregucci che dovrà guidare il cavalluccio marino all'Adriatico, nella speranza di riuscire a compiere un miracolo sportivo o, comunque, sperare di andare a giocarsi la salvezza almeno ai play-out. Il nome individuato potrebbe portare a Leonardo Menichini con il quale ci sono stati contatti sia nella serata di ieri che questa mattina. Le prossime ore risulteranno decisive.