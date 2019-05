Salernitana, c'è l'intesa con Menichini: a breve l'ufficialità Il tecnico di Ponsacco domani raggiungerà la squadra nel ritiro di Roma

Spetterà a Leonardo Menichini il compito di provare a salvare la Salernitana dalla retrocessione in serie C. Il tecnico di Ponsacco ha detto di “sì” a Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ed è pronto ad accomodarsi sulla panchina granata per la terza volta in carriera. Dopo la promozione dalla serie C alla serie B nel 2015 e la salvezza conquistata - tramite play-out - nell’anno successivo, l’ex tecnico del Pisa proverà a centrare un’altra impresa. Il suo nome, già sondato nelle scorse settimane, è balzato subito in pole position dopo l’esonero di Angelo Gregucci. I primi contatti c’erano stati in nottata. Poi stamane la proprietà ha pigiato sull’acceleratore, decidendo da un lato d’interrompere il rapporto con il tecnico pugliese e, dall’altro, di chiudere il discorso con Menichini. L’intesa totale è stata trovata nel pomeriggio: contratto fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. A breve è attesa l'ufficialità da parte della società.

Domani l’ex allenatore del Pisa raggiungerà la squadra nel ritiro di Roma e si metterà subito a lavoro per preparare la sfida di Pescara. Una finale da dentro o fuori per la Salernitana che, in caso di passo falso, potrà soltanto sperare che dagli altri campi arrivino risultati favorevoli. Al tecnico toscano spetterà il difficile compito di portare serenità in un gruppo apparso con il morale sotto i tacchi e incapace di rialzare la testa dopo i continui passi falsi di questa stagione. Proprio per questo la proprietà ha scelto di affidarsi all’esperienza e al carisma del tecnico toscano che già nelle due precedenti esperienze sulla panchina dell’Arechi ha dimostrato di avere spalle larghe per affrontare situazioni difficili. Stavolta servirà un miracolo sportivo per raggiungere l’obiettivo. Ma Menichini ha accettato la sfida.