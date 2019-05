La Salernitana continua ad allenarsi: 12 reti in amichevole Test all'Arechi contro la Primavera, Menichini tiene alta la concentrazione

Il caos serie B costringe la Salernitana a restare ancora il fiato sospeso. Nonostante le ultime decisioni della giustizia sportiva abbiano reso più solida la posizione del cavalluccio marino, la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma non può considerarsi salva a tutti gli effetti. Tutto, infatti, dipenderà dal parere che il Collegio di Garanzia del Coni - su richiesta del Consiglio Federale - darà il prossimo 23 maggio sulla legittimità di annullare i play-out da parte della Lega di B. Fino ad allora la Salernitana dovrà continuare a lavorare con concentrazione, in modo da non farsi trovare impreparata in caso di clamorosi colpi di scena.

Questa mattina i granata hanno svolto una sgambatura in famiglia allo stadio Arechi contro la Primavera di Roberto Beni. Leonardo Menichini ha approfittato del test per prendere maggior confidenza con il gruppo e, probabilmente, per iniziare a farsi un’idea in vista del futuro. Il test si è chiuso sul risultato di 12-0 in favore della Salernitana. I calciatori domani godranno di un giorno di riposo, per poi riprendere la preparazione lunedì alle 16,30 al centro sportivo Mary Rosy.