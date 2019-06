Salernitana, sorpasso Ventura: l'intesa ora è a un passo Accelerata nella trattativa per il nuovo allenatore, nelle prossime ore la probabile ufficialità

L’accelerata è arrivata in un caldo pomeriggio di mezza estate. Gian Piero Ventura è molto vicino a diventare il nuovo allenatore della Salernitana. L’ex ct della Nazionale italiana è la prima scelta di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che hanno dato il via libera al ds Angelo Fabiani per chiudere la trattativa. Un profilo gradito al co-patron di Lazio e Salernitana che nei giorni scorsi si era mosso in prima persona per proporre la panchina dei granata a Ventura. Le parti, stando a quanto trapela, hanno trovato un’intesa di massima che potrebbe essere ufficializzata a stretto giro. D’altronde già la sua partecipazione a un evento in ricordo di Gipo Viani nello scorso mese di maggio aveva dato spazio all’ipotesi di un suo possibile arrivo all’ombra dell’Arechi. «Sono stato vicino una volta, ma tanti anni fa. Forse non eravate ancora nati, ora non c'è niente, non ho sentito la società, e non è questo il momento di parlarne, tra dieci anni chissà», aveva risposto Ventura a chi gli chiedeva di possibili contatti con la Salernitana.

Tema passato in secondo piano per qualche settimana, il tempo di disputare i play-out e centrare la permanenza in serie B. Traguardo che non è bastato a Leonardo Menichini per far scattare quella riconferma ch’era prevista nel contratto in caso di salvezza. Il tecnico toscano è rimasto a lungo alla finestra e, ancora oggi, attende comunicazioni ufficiali da parte della società. Che, nel frattempo, ha già deciso di voltare pagina. Ieri i contatti con Pasquale Marino il cui destino, però, è ancora legato a quello del Palermo. E così il tandem Lotito-Mezzaroma ha pigiato sull’acceleratore, chiudendo virtualmente l’accordo con Ventura, pronto a legarsi ufficialmente alla Salernitana. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dando inizio ufficialmente alla nuova stagione del club granata.