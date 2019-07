Salernitana, Ventura visita la sede del ritiro estivo Stamane l'allenatore granata farà tappa a San Gregorio Magno per visionare le strutture

Nuova giornata di sopralluoghi per Gian Piero Ventura che, dopo aver visionato gli impianti sportivi utilizzati in città dalla Salernitana (“Ultimo Minuto” e “Mary Rosy”), stamane farà tappa a San Gregorio Magno, location che ospiterà il ritiro estivo del cavalluccio marino. La struttura nello scorso campionato ha già ospitato i granata in due circostanze, rivelandosi funzionale e ben attrezzata. L’ex ct della Nazionale italiana questa mattina toccherà con mano la situazione per capire come poter organizzare le due settimane di lavoro (dal 15 al 30 luglio) nel dell’Alto Sele. Un sopralluogo, tra l’altro, era stato effettuato anche a metà giugno da Leonardo Menichini, ex allenatore della Salernitana che, in una fase ancora di valutazioni, aveva espresso qualche perplessità sulla location per motivi climatici.

Insieme a Ventura questa mattina ci sarà anche il ds Angelo Fabiani che già nella giornata di ieri ha “scortato” il tecnico nelle varie visite effettuate alle strutture che la Salernitana utilizza per i suoi allenamenti. Impianti che hanno piacevolmente sorpreso l’allenatore ligure che ha apprezzato la qualità dei terreni di gioco utilizzati dal club granata. Nel pomeriggio, poi, Ventura ha preferito rinviare a stamane la visita al ritiro di San Gregorio Magno per fare un punto sul mercato.