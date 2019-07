Mercato Salernitana: Cerci poco distante, pressing su Kiyine Oggi la partenza per il ritiro di San Gregorio Magno. Vicini Lombardi, Giannetti e Bianchetti

La Salernitana pigia sull’acceleratore per ingaggiare i rinforzi richiesti da Gian Piero Ventura. Il tecnico, infatti, intende lavorare sin dai primissimi giorni di ritiro con un organico quanto più completo possibile. Ieri il ds Angelo Fabiani ha provato a chiudere il colpo Alessio Cerci ma le parti, dopo un lungo summit in città, si riaggiorneranno nelle prossime ore per provare a colmare la distanza tra domanda e offerta (poco più di 60mila euro). L’ex ct azzurro ha espressamente richiesto il calciatore che ha una gran voglia di rimettersi in gioco dopo l’amara esperienza vissuta in Turchia. Nonostante il rinvio, filtra cauto ottimismo e le prossime ore potrebbero risultare decisive per la fumata bianca.

Ma Cerci non è l’unico obiettivo di mercato della Salernitana che, con l’aiuto della Lazio, conta di riportare in granata Sofian Kiyine, centrocampista di proprietà del Chievo Verona. Claudio Lotito dovrà trattare direttamente con il patron dei clivensi Luca Campedelli per trovare l’intesa economica necessaria per l’acquisto del cartellino del 21enne. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per l’attaccante Niccolò Giannetti e quella per il difensore Matteo Bianchetti. Atteso a Salerno anche l’esterno Cristiano Lombardi che arriverà in prestito dalla Lazio, così come il difensore Andreas Karo che ieri ha effettuato già il primo allenamento con il gruppo di Gian Piero Ventura. La squadra nel primo pomeriggio partirà per il ritiro di San Gregorio Magno dove lavorerà per i prossimi quindici giorni.