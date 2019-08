Salernitana, colpaccio Cerci: c'è la fumata bianca Il calciatore ha accettato la proposta della Salernitana, nelle prossime ore ritroverà Ventura

La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di ieri: Alessio Cerci ha detto di sì alla Salernitana e si appresta a (ri)mettersi in gioco insieme a Gian Piero Ventura. Il lungo corteggiamento del club granata, abbinato al pressing dell’ex ct azzurro e all’intervento di Claudio Lotito, ha sortito gli effetti sperati: l’attaccante romano ha accettato la proposta del cavalluccio marino che, nelle prossime ore, ufficializzerà l’operazione.

Ieri l’agente del calciatore è stato in sede a Salerno per definire gli ultimi dettagli con il ds Angelo Fabiani. Un incontro proficuo, terminato con l’attesa fumata bianca che consentirà a Ventura di ritrovare il suo pupillo già allenato con le maglie di Pisa e Torino. Con 209 presenze in serie A e 41 reti messe a segno, Cerci sulla carta rappresenta un lusso per la serie B, anche se reduce da qualche stagione in chiaroscuro (lo scorso anno 16 presenze e 5 gol in Turchia). Il talento di Velletri, però, dovrà bruciare le tappe per mettersi al pari dei compagni e recuperare la miglior condizione atletica necessaria per affrontare un campionato lungo e difficile come quello di serie B. In queste settimane si è allenato autonomamente per presentarsi al meglio quando sarebbe arrivata la chiamata giusta. Quella che ieri è, finalmente, arrivata...