Promessa mantenuta, maglietta di Djuric per il piccolo Carlo Il giovane tifoso si era aggiudicato il concorso "Il tuo disegno per la Salernitana"

In pieno lockdown il suo telefono era squillato all'improvviso. «Pronto, sono Djuric», le parole che avevano proiettato in un sogno il piccolo Carlo, tifoso granata della Costiera Amalfitana che aveva ricevuto la chiamata del gigante bosniaco come premio per essersi aggiudicato l'iniziativa “Il tuo disegno per la Salernitana”. Adesso, con l'emergenza sanitaria superata, la società ha convocato in sede il piccolo tifoso che ha ricevuto in regalo la maglia autografata del suo idolo. Un sogno che si è realizzato e che, sicuramente, ha reso meno amaro e triste il lockdown del piccolo Carlo.