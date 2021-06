Salernitana, ore decisive per la cessione: c'è una pista molto calda Fabiani rientrerà a Salerno e avrà una serie d'incontri. Possibile blitz in città della proprietà

Sono ore frenetiche in casa Salernitana. A due settimane esatte dalla scadenza del 25 giugno, Claudio Lotito e Marco Mezzaroma stanno provando a definire la soluzione per consentire al club granata di disputare il campionato di serie A. Giovedì sera nella Capitale i due imprenditori si sono a lungo confrontati con il pool di legali ed esperti che sta curando la vicenda, valutando le offerte arrivate sul tavolo per l’acquisizione - totale o parziale - della Salernitana. Una, riconducibile ad un imprenditore che ha già fatto calcio ma non in Italia (questo l’identikit tracciato), sembra essere molto concreta. L’operazione sarebbe a buon punto e nelle prossime ore potrebbe anche giungere a conclusione. Dovrebbe restare, ma con quote minoritarie e senza possibilità d’incidere, Mezzaroma che ha manifestato l’intenzione di proseguire la sua esperienza nel calcio, anche in virtù del legame creato con la città in questi dieci anni.

In giornata rientrerà a Salerno anche Angelo Fabiani: il ds nei giorni scorsi era rientrato a Roma ma da oggi sarà nuovamente operativo in città. In giornata il dirigente della Salernitana avrà anche una serie d’incontri, su tutti quello per definire la convenzione d’uso dello stadio Arechi. Un segnale che abbinato al sopralluogo effettuato a Cascia nella giornata di giovedì, conferma la piena operatività di staff tecnico e dirigenza.

Rumors raccontano anche di un possibile blitz in città del nuovo probabile proprietario che, in tal modo, avrebbe possibilità di toccare con mano l’organizzazione della società e il calore della tifoseria, ancora in festa per la promozione in massima serie. Salvo colpi di scena, dunque, la svolta potrebbe essere davvero vicina.