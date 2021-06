Radrizzani vuole la Salernitana: incontro decisivo in un hotel a Paestum Trattativa nel vivo tra i legali della Salernitana e quelli dell'imprenditore lombardo

Sono ore decisive per il futuro societario della Salernitana che, entro il 25 giugno, dovrà cambiare proprietà per disputare il campionato di serie A. Dal primo pomeriggio in un albergo di Capaccio Paestum è in corso una riunione tra i legali di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma e quelli di Andrea Radrizzani per provare a chiudere una trattativa che negli ultimi giorni ha subito un ritorno di fiamma importante. Da quanto filtra le parti non sarebbero molto distanti e con un sacrificio reciproco le chance di arrivare alla fumata bianca sono concrete.

Molto, però, dipenderà anche dalle risposte che arriveranno dalla Figc in merito alla proposta di trust a cui ha lavorato per settimane la Salernitana. L’ipotesi immaginata dalla società granata non troverebbe d’accordo la Federazione che potrebbe sbarrare la strada alla Salernitana.

Ipotesi che giustificherebbe anche il ritorno di fiamma con Andrea Radrizzani: l’imprenditore milanese, già proprietario del Leeds United, come raccontato lo scorso 11 giugno, ha da tempo messo nel mirino la Salernitana, società che potrebbe consentirgli di coronare il suo progetto d’investire anche nel calcio italiano. L’offerta, inviata il 16 giugno tramite un noto avvocato cilentano, non aveva ricevuto alcuna risposta. Sabato, però, la trattativa è entrata nuovamente nel vivo: Radrizzani, dopo essere atterrato a Napoli, ha fatto prima tappa a Capaccio Paestum e poi il giorno dopo si è recato nella Capitale per assistere ad Italia-Galles. Poi è rimasto in Italia proprio per seguire da vicino la trattativa per l’acquisto della Salernitana. La sua offerta vincolante è valida fino al 25 giugno: le parti ne stanno discutendo e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. La svolta, in un modo o nell’altro, è molto vicina.