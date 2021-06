Stadio, trust o cessione: domani giornata cruciale per la Salernitana In mattinata il Comune presenterà il progetto dei lavori in programma all'Arechi

In attesa della svolta societaria, lunedì mattina sarà fissato un altro tassello importante per il futuro della Salernitana. Il Comune di Salerno, infatti, presenterà il programma dei lavori di adeguamento dello stadio Arechi. L'intervento servirà sia alla Salernitana per disputare il campionato di serie A che alla città per ospitare match internazionali e, in particolare, le partite della Nazionale.

Il piano, finanziato dalla Regione Campania per un importo pari a 2 milioni di euro, sarà illustrato dal sindaco Vincenzo Napoli, dal vice Mimmo De Maio e dall'assessore allo Sport, Angelo Caramanno. Da Palazzo di Città hanno già precisato che i lavori saranno completati in tempo per l'inizio della prossima stagione sportiva. L'intervento più importante riguarderà le torri faro: l'impianto d'illuminazione inizialmente sarà implementato per consentire il rilascio della licenza nazionale per l'iscrizione; poi, non appena saranno affidati i lavori, sarà sostituito. L'Arechi, inoltre, avrà bisogno anche di nuovi tornelli per ampliare la capienza dello stadio.

Ma la giornata di domani risulterà molto importante anche per il futuro societario della Salernitana: i legali granata dovranno interfacciarsi con la Figc per capire se la soluzione del trust sia o meno percorribile. Se dovesse esserci una fumata nera, Claudio Lotito e Marco Mezzaroma dovranno valutare due delle proposte di acquisto arrivate sul tavolo del club e scegliere a chi affidare la Salernitana: da un lato c'è Andrea Radrizzani, dall'altro un gruppo che fa capo ad un imprenditore romano. Il momento della scelta si fa sempre più vicino.