Salernitana-Radrizzani, nuovi contatti in giornata: trattativa nel vivo L'interesse del proprietario del Leeds United è concreto, la società granata prova ad accelerare

L'incontro in presenza è slittato in extremis. Ma i contatti tra la Salernitana e l'entourage di Andrea Radrizzani sono proseguiti anche oggi. L'imprenditore milanese, attraverso intermediari, ha effettuato un ulteriore sondaggio, ribadendo l'intenzione di portare a termine l'operazione per l'acquisto delle quote della Salernitana.

Di certo i tempi ristretti non giocano a favore della trattativa ma l'interesse reciproco a chiudere l'affare potrebbe risultare un fattore molto importante. La Salernitana, infatti, ha necessità di cambiare proprietà entro il 25 giugno; Radrizzani ha intenzione di allargare il suo progetto sportivo che lo vede già protagonista con il Leeds United, in Premier League. Nel frattempo le interlocuzioni proseguono tramite i rispettivi intermediari in attesa di potersi incontrare, in presenza o a distanza, per provare a chiudere la trattativa.

L'asse Roma-Salerno in queste ore si registra molto caldo: i co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma sono in costante contatto con il ds Angelo Fabiani che è rientrato in città per garantire la piena operatività del club. Venerdì sera il dirigente ha incontrato anche l'assessore allo Sport, Angelo Caramanno per definire gli ultimi dettagli che porteranno alla firma della convenzione d'uso dello stadio Arechi. Stabilito anche il cronoprogramma dei lavori da realizzare nell'impianto di via Allende: inizialmente le torri faro saranno implementate per raggiungere gli standard richiesti per l'iscrizione in serie A. Nel frattempo partirà il bando che consentirà di affidare i lavori per la realizzazione di un impianto d'illuminazione completamente nuovo.