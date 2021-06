Salernitana: offerta di Radrizzani per l'acquisto, al vaglio altre due ipotesi A dodici giorni dalla scadenza del 25 giugno ecco gli scenari

Il tempo scorre, il 25 giugno si avvicina ma la tranquillità con cui la Salernitana sta gestendo la vicenda legata al futuro societario, lascia immaginare che entro pochi giorni possa esseci la fumata bianca. La novità, come raccontato, è rappresentata dall'interesse forte e concreto da parte di Andrea Radrizzani: l'imprenditore milanese attraverso i suoi legali ha formulato una manifestazione d'interesse per l'acquisto della Salernitana.

Due le ipotesi messe sul tavolo: una prevede l’acquisto totale delle quote, l'altra la permanenza come socio di minoranza di Marco Mezzaroma che conserverebbe una quota minima. Ipotesi su cui sono al lavoro i rispettivi legali per verificarne la compatibilità con le norme federali. La Salernitana ha recepito l'offerta e le interlocuzioni tra le parti sono continue. Non è da escludere che a stretto giro si possa organizzare anche un incontro per provare a chiudere l'operazione. Tuttavia quella del proprietario del Leeds United non sembra essere la sola soluzione possibile.

Il trust di scopo finalizzato alla vendita resta un'idea a cui la proprietà stava lavorando già da tempo. Il vento che soffia dalla Federazione sembra andare in direzione contraria rispetto alla soluzione immaginata da Lotito e Mezzaroma. I due imprenditori, in ogni caso, nei prossimi giorni potrebbero comunque provare ad illustrare la proposta alla Figc, magari svelando anche il nome del trustee (che sarebbe un soggetto d’alto profilo) a cui affidare la gestione del club fino alla cessione.

Nel frattempo la società granata non ha scartato del tutto anche un'altra offerta che nel corso di queste settimane è arrivata sulla scrivania del club. Tre strade possibili, dalla quale dovrebbe venir fuori la soluzione per il futuro societario della Salernitana.