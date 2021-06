Salernitana, nota del club: «Al lavoro per la cessione delle quote» Nota della società: «Trattative coperte dal segreto professionale»

Dopo giorni di silenzio la Salernitana torna sulla questione societaria. Con una nota pubblicata nel pomeriggio, la società granata ha voluto far chiarezza sulla vicenda, sottolineando che è al lavoro per la cessione delle quote societarie.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato a professionisti del settore l’incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti.

Invitiamo altresì la tifoseria tutta a non prestare adito a notizie false e tendenziose che circolano da giorni sulle varie piattaforme social e prive di qualsiasi fondamento.

Certi di una sicura comprensione la Proprietà ribadisce che si sta adoperando al fine di garantire la massima stabilità e continuità per il futuro della Salernitana».

in serata anche il gruppo Rcm Costruzioni che fa capo alla famiglia Rainone, ha smentito ufficialmente l'interesse per la Salernitana.

La svolta, in ogni caso, potrebbe essere in arrivo. C'è una trattativa ben avviata e che nelle prossime ore entrerà nella fase cruciale. I contatti tra le parti sono costanti e si spera di poter giungere alla fumata bianca nel corso della prossima settimana.