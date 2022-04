Salernitana-Fiorentina 2-1, non c'è due senza tre: Salerno sogna la salvezza Djuric e Bonazzoli stendono la formazione viola, prosegue la cavalcata degli uomini di Nicola

Tre su tre. La Salernitana batte anche la Fiorentina (2-1) e tiene vivo il sogno salvezza. I granata, con 25 punti in classifica, continuano la risalita. A decidere il match dell'Arechi sono Djuric e Bonazzoli che, con un gol per tempo, rispondono al momentaneo 1-1 di Saponara. Grande gioia all'Arechi per tre punti che possono rappresentare la svolta della stagione. A cinque giornate dal termine (i granata devono recuperare la partita con il Venezia) tutto è tornato ad essere ancora possibile. E la Salernitana, anche con la spinta della sua gente, è tornata ad intravedere la linea del traguardo.

SALERNITANA-FIORENTINA 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Lassana Coulibaly (29' st Kastanos), Bohinen, Ederson, Zortea (29' st Ruggeri); Djuric (29' st Bonazzoli), Verdi (1' st Ribery). A disposizione: Belec, Russo, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (14' st Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi (22' st Terzic); Maleh (22' st Callejon), Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral (14' st Piatek), Ikoné (1' st Saponara). A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Sottil, Bianco, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Massa di Imperia - assistenti: Tegoni-Colarossi - IV uomo: Camplone di Pescara. Var: Mazzoleni - Avar: Mondin

RETI: 9' pt Djuric (S), 19' st Saponara (F), 33' st Bonazzoli (S)

NOTE. Spettatori 20920 di cui 606 da Firenze. Ammoniti: Gyomber (S), Milenkovic (F). Angoli: 6-4. Recupero: 4' pt - 4' st

50' - È finita all'Arechi: la Salernitana batte 2-1 la Fiorentina e torna in corsa per la salvezza!

47' - Brividi nell'area di rigore della Salernitana: traversone di Odriozola che attraversa tutta l'area di rigore e sul quale nessuno degli attaccanti viola riesce ad inserirsi.

45' - 4' di recupero.

37' - Ammonito Milenkovic.

33' - GOL SALERNITANA: Cross dalla destra di Ruggeri, Igor non è impeccabile e Bonazzoli è un rapace nel depositare in fondo al sacco il 2-1.

29' - Triplo cambio per la Salernitana: entrano Kastanos, Bonazzoli e Ruggeri, escono L. Coulibaly, Djuric e Zortea.

28' - La Salernitana trova il gol con Bohinen ma la posizione di partenza del norvegese era irregolare.

22' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Callejon e Terzic, escono Maleh e Biraghi.

19' - GOL FIORENTINA - Odriozola crossa dalla destra, Fazio tocca di testa, la palla arriva a Saponara che controlla e trova l'angolino.

16' - Ancora Fiorentina pericolosa: cross dalla destra di Odriozola, Gonzalez calcia di prima intenzione ma stecca la conclusione.

14' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Piatek e Odriozola, escono Cabral e Venuti.

11' - La Fiorentina prova a riorganizzarsi: cross dalla destra di Venuti, nessuno al centro dell'area riesce ad impattare.

1' - Si riparte all'Arechi con un cambio per parte: nella Salernitana entra Ribery per Verdi; nella Fiorentina entra Saponara per Ikoné.

SECONDO TEMPO

49' - Duplice fischio all'Arechi: la Salernitana chiude avanti sulla Fiorentina: decide il gol di Djuric.

45' - 4' di recupero.

43' - Cross dalla sinistra di Gonzalez, testa di Cabral: Sepe blocca senza problemi.

38' - Angolo di Biraghi, testa di Cabral: Sepe blocca.

34' - Salernitana pericolosissima con un tiro a giro di Zortea che esce di pochissimo alla sinistra di Terracciano.

25' - Arriva il dato degli spettatori presenti all'Arechi: 20920 di cui 606 da Firenze.

22' - Ammonito Gyomber.

20' - La Salernitana prova a farsi vedere di nuovo dalle parti di Terracciano: Verdi appoggia per Ederson che calcia dalla distanza, il portiere viola blocca senza problemi.

17' - Ancora Salernitana pericolosa: angolo battuto dalla destra di Mazzocchi, Djuric svetta di testa ma la palla si perde alla destra di Terracciano.

15' - Risponde la Fiorentina: cross tagliato di Biraghi dalla sinistra, Gonzalez si tuffa ma non riesce ad impattare la sfera di testa.

11' - Punizione dalla sinistra di Biraghi, colpo di testa di Cabral che termina alto sulla traversa.

9' - GOL SALERNITANA: angolo dalla sinistra di Bohinen, testa di Djuric che batte Terracciano e trova il vantaggio.

8' - Incredibile occasione per la Salernitana: Zortea dalla sinistra mette al centro, velo di Djuric per Verdi che calcia a botta sicura: Igor devia e salva in angolo.

5' - Ancora Salernitana pericolosa: azione personale di Verdi che arriva al limite e calcia, Terracciano alza e mette in angolo.

3' - Salernitana vicina al gol: Zortea serve Verdi che entra in area di rigore e calcia, palla sull'esterno della rete.

1' - È iniziata Salernitana-Fiorentina.

IL PRE-GARA. Non ce la fa Radovanovic che, alla fine, non è nemmeno in panchina. Un'assenza che costringe l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola a ridisegnare la difesa: Fazio sarà il centrale, con Ranieri che scala "braccetto" di sinistra e Gyomber sulla destra. Tutto confermato a centrocampo dove Zortea sarà l'esterno sinistro, Mazzocchi quello destro, Ederson, Bohinen e Lassana Coulibaly completeranno il reparto. Davanti tocca a Djuric e Verdi.