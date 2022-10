Ritiro Ribery: la Salernitana "incorona" il francese con una sorpresa Dopo l'addio al calcio i suoi ex compagni lo hanno omaggiato con un trono

Un trono a tinte granata per omaggiare il "re" Franck Ribery. Dopo la decisione (forzata) di dare l'addio al calcio, la Salernitana ha riservato una sorpresa al suo fuoriclasse. Prima della rifinitura disputata sul campo del "Mary Rosy", gli ormai ex compagni di squadra del francese - come mostra il reel pubblicato dalla pagina ufficiale della Salernitana - hanno voluto fare un regalo a Ribery, che da domani inizierà la sua nuova vita da collaboratore tecnico di Davide Nicola.

Sorpresa per Ribery

Riuniti in cerchio, i calciatori della Salernitana hanno rivolto un pensiero speciale a Franck Ribery. «Tutti noi abbiamo deciso di farti un pensiero, semplicemente per dirti grazie per tutto quello che hai fatto per noi», ha detto Pasquale Mazzocchi a cui il francese ha passato anche la fascia da capitano. In campo è, così, spuntato una grande scatola che, tra lo stupore e l'emozione, è stata scartata da Ribery. All'interno c'era un trono con lo sfondo granata, il numero 7 ed il nome dell'ex calciatore del Bayern Monaco. Una sorpresa particolarmente gradita dall'atleta che si è subito accomodato sul suo trono. Poi, dopo una foto ricordo, ha iniziato la sua nuova vita da collaboratore tecnico di Davide Nicola. Sperando di riuscire a conquistare, anche fuori dal campo, i risultati centrati in una carriera da...re.