Salernitana, porte aperte all'Arechi: gli ultras chiamano a raccolta la città Comunicato della Curva Sud Siberiano in vista della Lazio: «Facciamo sentire la nostra presenza»

Gli ultras della Curva Sud Siberiano chiamano a raccolta la città in vista della seduta di allenamento a porte aperte che, come anticipato da Ottopagine, si terrà domani, venerdì 28 ottobre, in vista di Lazio-Salernitana. La società granata, infatti, ha voluto dedicare un'iniziativa ai suoi tifosi che hanno scelto di disertare la trasferta di domenica all'Olimpico per contestare le limitazioni (settore ospiti ridotto a 500 posti) adottate dalle autorità di pubblica sicurezza. Con una nota pubblicata sui social, i gruppi della Curva Sud Siberiano hanno invitato tutti a gremire gli spalti dell'Arechi per trasmettere calore e vicinanza ai calciatori della Salernitana.

Il messaggio degli ultras: «Carica»

«Carica! Venerdì ci sarà l'ultimo allenamento della Salernitana prima della partenza per Roma. Allenamento a porte aperte come piace a noi e come dovrebbe essere sana consuetudine», si legge nel comunicato stampa della Curva Sud Siberiano che, chiaramente, ha annunciato la sua presenza «con l'obiettivo di caricare la squadra, far sentire la nostra presenza soprattutto perché, come ben sappiamo, a Roma non saremo presenti per dignità e per rispetto nei confronti di chi non avrebbe potuto esserci considerata la schifosa limitazione dei posti messi a disposizione».

Appello alla città

La Curva Sud Siberiano, pertanto, ha invitato tutti a recarsi all'Arechi intorno alle 11. «Sarà un'occasione di incontro e sostegno anche per chi per vari motivi non può più seguire la squadra perché diffidato. Trasmettiamo ai "ragazzi" la nostra rabbia e facciamo loro capire cosa rappresenta per noi quel cavalluccio che portano sul petto e il colore della casacca che indossano. Noi non saremo a Roma fisicamente - continuano gli ultrà - ma loro sapranno degnamente difendere i nostri colori lottando alla morte su ogni pallone perché la nostra assenza deve essere la loro rabbia. Riversiamo su di loro il nostro amore ed il nostro calore. La nostra Salernitana prima di tutto. La nostra Salernitana non sarà mai sola», concludono gli ultras della Curva Sud Siberiano.