Salernitana mondiale: Il Senegal di Dia agli ottavi, altra "prima volta" granata L'attaccante, pur senza timbrare il cartellino, si è reso protagonista di un'ottima prestazione

È ancora una volta Boulaye Dia a regalare una storica "prima volta" alla Salernitana. Con la vittoria del "suo" Senegal ai danni dell'Ecuador (squadra che aveva cominciato benissimo questo mondiale con una secca vittoria contro il Qatar), i Leoni della Taranga accedono agli ottavi di finale come secondi del gruppo. Il numero 9 del Senegal si è reso pericoloso in più di una occasione, con due conclusioni molto velenose a inizio gara e sul finale. Partendo titolare al centro del tridente - quindi terza titolarità di seguito - è uscito solo al 95esimo minuto, a giochi fatti.

Dia è il primo giocatore granata ad accedere alla fase ad eliminazione diretta dei Mondiali

Dopo essere stato il primo giocatore in maglia granata ad esordire in un Mondiale ed essere stato il primo - e per ora unico - marcatore proveniente dalle fila della Salernitana, Boulaye Dia è l'unico ad accedere ad una fase ad eliminazione diretta dei mondiali. Le prove più che convincenti della punta di diamante granata hanno spinto la dirigenza ad accelerare i contatti con il Villareal per chiudere l'operazione di riscatto del giocatore senegalese. Ancor di più, con la vetrina mondiale che fa aumentare, molto spesso, il valore dei giocatori chiamati a difendere i colori delle rispettive Nazionali, la scelta di stringere i tempi è un segno del cambio di dimensione della società.

Oltre a Dia, la spedizione mondiale dei granata è composta da Bronn (Tunisia) e Piatek (Polonia), con quest'ultimo che ha esordito alla seconda giornata del girone e che ha buone chance di coronare il sogno di giocare la fase ad eliminazione diretta. Impresa quasi impossibile, invece, per la Tunisia di Bronn, che nell'ultima giornata del girone se la vedrà con i campioni in carica, la Francia di Mbappé, Griezmann e Giroud (tra gli altri).

Dia aspetta l'Inghilterra?

Dia aveva suonato la carica ai suoi e ai tifosi connazionali affermando, subito dopo la sconfitta contro l'Olanda, che non era finita, e che c'erano ancora due partite da giocare. Il bomber granata è stato di parola. Per conoscere l'avversario agli ottavi di finale del Senegal bisogna aspettare la fine dei giochi nel gruppo B. Il Senegal affronterà la prima del girone che è, in questo momento, l'Inghilterra (4 punti). Le residue chance di passaggio del turno se le giocano Iran e Stati Uniti, con la formazione asiatica che parte in vantaggio, potendosi permettere di giocare per il pareggio nel match contro gli USA. A meno di clamorose sorprese, l'Inghilterra sembra destinata ad essere l'avversaria di Boulaye Dia e compagni.