I convocati per Lecce-Salernitana: subito dentro Troost-Ekong e Crnigoj I due ultimi acquisti a disposizione di Nicola: scelte obbligate in difesa

I nuovi arrivati Troost-Ekong e Crnigoj sono stati subito convocati per la trasferta di Lecce. Un match che potrebbe significare un punto di svolta tanto per i granata come per i salentini. I due nuovi innesti portati da De Sanctis alla corte di Nicola rientrano nella lista dei 23, con il primo (Troost-Ekong) che potrebbe essere schierato fin dal primo minuto di gioco, a causa delle defezioni del reparto difensivo (orfano di Fazio, Gyomber e il lungodegente Mazzocchi). Troost-Ekong dovrebbe essere in ballottaggio con Lorenzo Pirola, leggermente febbricitante che ha saltato una seduta di allenamento in via precauzionale. Da valutare anche la condizione di Lovato, che nelle ultime giornate ha avuto notevoli difficoltà e risultando uno dei peggiori, per rendimento, del pacchetto arretrato. L'unico certo della titolarità che dovrebbe essere Daniliuc. La mediana a quattro dovrebbe essere la stessa di quella vista contro il Napoli così come il reparto avanzato. Crnigoj potrebbe entrare a gara in corso ed essere sfruttato come revulsivo per rompere l'organizzata difesa dei salentini.

La lista dei 23 convocati per Lecce-Salernitana

La lista ufficiale dei ventitre giocatori convocati da Mister Nicola per la trasferta in Puglia:

PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Ekong, Lovato, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.