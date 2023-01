Lecce-Salernitana 1-2, Baroni: «Loro bravi a fare partita attenta» Amareggiato il tecnico dei salentini, che recrimina per alcune leggerezze di troppo dei suoi

Mister Baroni si presenta amareggiato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Lecce per 1-2 contro la Salernitana. "I nostri tifosi dobbiamo sempre ringraziarli. Abbiamo commesso errori che ci stanno penalizzando. Prendere gol con leggerezze come abbiamo fatto portano a partite che si complicano. La squadra ha dato tutto, andare sotto con una squadra che si è abbassata molto, anche con le occasioni del primo tempo. C'è da analizzare bene la partita, senza drammi e lavorare".

Baroni elogia la fase difensiva dei granata

"Ripartiamo dalle opportunità create, non è facile attaccare una squadra bassa, lavorava 4-5-1, spesso a 5, davanti all'area si abbassavano spesso. Non è facile. Abbiamo cercato soluzioni e alcune non sono andate bene. Rivedo l'occasione di Umtiti: quando ci sono queste occasioni, vanno sfruttate. Non è facile trovare questi spazi. Purtroppo, ripeto, non sono stati nemmeno errori. Ma situazioni di leggerezza. Sulla prima palla si può fare meglio, la seconda perdiamo noi palla in uscita. C'è da lavorare, non pensavamo di aver fatto nulla."

"Sono molto attento alla prestazione, la squadra l'ha centrata fisicamente. Queste non sono partite facili: quando vai sotto contro squadre come una diretta concorrente, loro sono stati bravi a fare una partita difensiva e attenta. Vanno sfruttate le occasioni altrimenti è difficile rimettere il risultato in piedi".