Salernitana-Juventus: confermato potenziamento della metropolitana Corse aggiuntive ogni mezz'ora e collegamenti oltre la mezzanotte

Una giornata da segnare in rosso sul calendario per tutti i tifosi granata. Oggi si gioca Salernitana-Juventus, valido come posticipo della 21a giornata di Serie A. Con il sold-out registrato, si è deciso di agevolare il ritorno a casa del pubblico pagante grazie ad un ampliamento dell'orario di apertura della metropolitana. La decisione si abbina al dispositivo di traffico (che ha efficacia sin dalle 7:00 di questa mattina) e prova a incentivare i tanti tifosi ad arrivare allo stadio a piedi o con mezzi pubblici.

Per l'occasione, sono state aggiunte tre corse da Salerno all'Arechi e viceversa. Dalla stazione Arechi/Ospedale, partiranno tre corse, rispettivamente alle 23:05 (ora di arrivo a Salerno Centrale per le 23:26), alle 23:35 (arrivo alle 23:56) e alle 00:05 (capolinea 00:26). Tre corse che potrebbero agevolare notevolmente il deflusso dei 30.000 spettatori che affollerannole le gradinate del principe degli stadi.

Dall'altro lato, per chi si volesse beneficiare dell'estensione di orario d'apertura della metro, le tre corse aggiuntive che partono dalla stazione centrale sono fissate alle 22:35, alle 23:05 e alle 23:35.

Per ambo le direzioni (Salerno Centrale - Stadio Arechi e Stadio Arechi - Salerno Centrale) sono previste tutte le fermate operate dalla metropolitana in orario regolare.