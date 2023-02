Salernitana, due brutte notizie dall'infermeria: il punto sugli indisponibili Se da un lato Paulo Sousa ritrova Mazzocchi quasi da subito, dall'altro perde un elemento chiave

Anche se ogni squadra ha i suoi infortunati, ed è difficile ritrovarsi con 23 giocatori in rosa sempre disponibili, c'è da dire che la Salernitana è stata particolarmente vessata dalle lesioni. Sousa si ritrova a far fronte all'assenza dei titolari lungodegenti Mazzocchi (in fase di rientro), Giulio Maggiore (fondamentale nel dare equilibrio in mediana) e di Federico Fazio (leader della difesa granata). Purtroppo, vanno ai box anche altri due giocatori, un titolare e un titolarissimo: il forte difensore nigeriano Troost-Ekong e la punta di diamante, Boulaye Dìa.

Il comunicato stampa rilasciato dalla società recita così: ""William Troost-Ekong si è sottoposto a risonanza magnetica e tac presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che hanno evidenziato una frattura del piatto tibiale in seguito a un trauma contusivo. L'atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico ed effettuerà nuovi controlli diagnostici tra due settimane". Inoltre la Salernitana fa sapere che "Boulaye Dia in seguito ad un trauma di gioco nel corso dell'ultima gara di campionato con il Verona, ha riportato un ematoma a carico del polpaccio destro. L'atleta proseguirà il suo percorso riabilitativo".

Grande preoccupazione per Troost-Ekong, meno per Dìa

Per Troost-Ekong, la frattura del piatto tibiale del ginocchio potrebbe portare alla necessità di una operazione. In molti casi, infatti, la chirurgia è necessaria per ripristinare la forza, movimento e la stabilità della gamba. I tempi di recupero completi sono generalmente molto lunghi, e si può parlare di vari mesi di stop.

Per quanto riguarda lo stato di salute di bomber Dìa (massimo marcatore dei granata in stagione con 8 gol all'attivo), la situazione non sembra destare particolare preoccupazione. Tuttavia, è praticamente certa la sua assenza nel prossimo match casalingo, in cui la Salernitana ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Una difficoltà aggiuntiva per il nuovo mister Paulo Sousa, che esordirà senza la punta di diamante della Bersagliera.

Incertezza sul ritorno di Fazio. Maggiore e Mazzocchi quasi pronti

La lesione al quadricipite femorale patita da Maggiore a dicembre sembra essere ormai pienamente risolta. L'ex capitano dello Spezia potrebbe quindi essere già inserito nella lista dei convocati per la partita con la Lazio. Ciò nonostante, considerata la natura della lesione, il suo rientro potrebbe essere graduale, per evitare possibili ricadute.

Anche Paco Mazzocchi ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi a pieno regime. Il giocatore in orbita nazionale dovrebbe essere disponibile già dalla successiva sfida con il Monza.

Rimane l'incognita di Federico Fazio, fermo da circa un mese a causa di una lesione al polpaccio sinistro. Considerata l'età e la stazza del giocatore, i tempi di recupero potrebbero essere anche più lunghi di quelli previsti inizialmente (si parlava di 30 giorni di stop e possibile rientro in vista di Salernitana-Monza).