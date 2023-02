Verso Salernitana-Monza: i numeri della prevendita confermano una flessione Nonostante l'importanza del match, sono stati staccati pochi biglietti. Sarà Arechi mezzo vuoto?

L'incontro di domenica pomeriggio (26 febbraio, ore 15:00) allo Stadio Arechi, che vedrà opporsi Salernitana e Monza, può essere visto come uno scontro salvezza, almeno per i granata. I brianzoli sono lanciatissimi verso una permanenza tranquilla e addirittura potrebbero avere mire europee, qualora riuscissero a mantenere il ritmo da quando siede Raffaele Palladino sulla loro panchina. I granata fanno affidamento sul fattore pubblico per invertire la tendenza e dimenticare quanto prima questo inizio terribile di 2023 in cui, fatta eccezione per il pareggio contro il Torino e la vittoria corsara con il Lecce, sono state raccolte solo sconfitte.

Poco più di 5.000 biglietti staccati in prevendita, nonostante la riduzione dei prezzi

I numeri della prevendita, per ora, non mostrano però una caccia al biglietto o una voglia di sostenere la squadra "vada come vada". I biglietti staccati in prevendita fino al pomeriggio del 23 febbraio sono 5.338. Di questi, 128 sono biglietti per il settore ospiti. Ci sarà, quindi, anche una piccola delegazione biancorossa ad animare la squadra di patron Berlusconi.

Per la Salernitana, includendo gli abbonati, si arriva all'occupazione di metà capienza. Si può sperare sempre in una salita negli ultimi giorni, considerato che in molti non avranno fatto la corsa - consci della minor richiesta rispetto a partite di cartello - e che alcuni potrebbero decidere anche in funzione delle condizioni meteorologiche.

Ricordiamo che, rispetto ad altre partite di cartello, c'è stata una riduzione del prezzo del biglietto in occasione del match contro il Monza.

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 77 + € 3,00 (intero) - € 40 + € 3,00 (over 65, donne) - € 33 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 52 + € 3,00 (intero) - € 28 + € 3,00 (over 65, donne) - € 21 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 40 + € 3,00 (intero) - € 23 + € 2,00 (over 65, donne) - € 16 + € 2,00 (under 14)

Distinti: € 35 + € 2,00 (intero) - € 20 + € 2,00 (over 65, donne) - € 10 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 20 + € 2,00

Mister e giocatori chiedono il supporto della tifoseria

Paulo Sousa e i giocatori hanno chiamato a raccolta i tifosi, chiedendo loro il massimo supporto. Paco Mazzocchi, da leader sul campo e nello spogliatoio, si è espresso con una certa veemenza. Sui suoi social afferma: "Parlo alla squadra, alla società, ma sopratutto a Salerno, ora è il momento di fare scudo tutti quanti. È il momento di fare la differenza. Macte Animo".

Solitamente, la tifoseria granata non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra, specialmente in quei momenti particolarmente complicati in cui i risultati e il gioco stentano ad arrivare.