Salernitana: il recap dei convocati in nazionale. Dia leader del Senegal Il numero 29 granata è sempre più determinante, non solo in Serie A

La Salernitana non ha mai avuto così tanti giocatori in orbita nazionale. Un vanto, come affermato più volte dal tecnico e dalla dirigenza, che permette alla Bersagliera di farsi conoscere anche a livello internazionale. Nella giornata di ieri, 24 marzo, solo uno dei convocati granata è riuscito a giocare - e a far molto bene -.

Boulaye Dia: un bomber insostituibile per i campioni in carica della Coppa d'Africa

Il giocatore che, più di tutti, sta riuscendo a mettere in mostra le proprie qualità, è sicuramente il più prezioso della rosa: Boulaye Dia. La punta di diamante dei granata non si ferma più. Per la prima partita delle pause nazionali - terza giornata dei gironi di qualificazione alla Coppa D’Africa 2023 -, il capocannoniere della Salernitana (10 gol in campionato, a cui si aggiungono anche 4 assist) mette a referto la rete del momentaneo 4-0 del suo Senegal contro il Mozambico. Boulaye Dia mette la firma su una partita senza storia ma si conferma come uno dei leader assoluti del gruppo. Dia è stato sostituito al 63esimo, a risultato ormai acquisito, e dovrebbe partire titolare anche nel prossimo incontro: un back to back proprio con il Mozambico.

Solo panchina per gli altri giocatori granata impegnati nelle partite di ieri, 24 marzo

Gli altri giocatori impegnati ieri non sono scesi in campo. Sempre per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, il Mali di Lassana Coulibaly vince per 2-0 contro il Gambia. Il forte centrocampista granata, però, non ha avuto l'occasione di mettersi in mostra. Molto bene anche la Tunisia che ha piegato per 3-0 la Libia. Dylan Bronn, però, non ha guidato la difesa come fatto al Mondiale ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match.

Panchina anche per Piatek (Polonia sconfitta in malo modo, per 3-0, dalla Repubblica Ceca) e per il giovane Flavius Daniliuc (vittoria importante della sua Austria per 4-1 sull'Azerbaijan). Anche i due azzurrini Lovato e Pirola sono rimasti in panchina nella vittoria per 2-0 in casa della Serbia.

Infine, Guillermo Ochoa non ha partecipato al primo dei due incontri del Messico (vittoria per 2-0 in casa del Suriname), così come previsto, per via della sua disavventura (a lieto fine) con l'aereo che l'avrebbe portato in Patria. Il capitano della Tri dovrebbe giocare la prossima da titolare.