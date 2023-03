Nazionali Salernitana: Lovato in gol, bene anche Pirola. Esordio Daniliuc Continuano le soddisfazioni internazionali per il cavalluccio marino

Continuano ad arrivare soddisfazioni per la Salernitana dalle sfide delle varie Nazionali impegnate negli incontri internazionali. Dopo il record centrato da Ochoa e la grande prova disputata da Gyomber, a far gioire stasera i tifosi granata sono stati i talenti azzurri Pirola e Lovato. I due difensori sono stati schierati titolari (il trio era completato da Okoli, altro obiettivo di De Sanctis in estate) nell’amichevole contro l’Ucraina vinta 3-1 dagli azzurrini. Entrambi hanno giocato tutti i 90'. Lovato ha impreziosito una buona prova mettendo a segno il gol del momentaneo 1-0 con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Gioia ed emozioni anche per un altro difensore della Salernitana: Daniliuc, convocato al fotofinish dall’Austria, ha esordito con la maglia della Nazionale maggiore. Il 21enne è stato schierato titolare nel match contro l’Estonia valido per le qualificazioni agli Europei. Il difensore della Salernitana ha lasciato il campo dopo 45' ed è stato sostituito da Alaba.