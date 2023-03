Salernitana Nazionale: Dia ancora in gol, Coulibaly titolare con il Mali Il bomber granata va a segno per la quarta partita consecutiva e regala la vittoria al Senegal

Nell'ultimo giorno della pausa nazionali che vede impegnati i giocatori granata, spicca la prestazione di bomber Boulaye Dia. E ormai non fa quasi più notizia, considerato che il numero 9 della nazionale campione in carica della Coppa d'Africa va in gol da quattro partite di seguito: due con la Salernitana e due con il Senegal. Proprio la marcatura odierna contro il Mozambico è stata quella decisiva, considerato il risultato finale. Dia ha aperto le marcature al 18esimo, assistito dalla superstar della squadra Sadio Manè. Il bomber in forza alla Salernitana è rimasto in campo fino al 64esimo minuto, quando è stato sostituito da Diallo. Altra grandissima prova per Dia che fa probabilmente lievitare ulteriormente il valore del cartellino del giocatore (attualmente ancora in mano al "sottomarino giallo", il Villareal). Boulaye Dia è stato senza dubbio il gran protagonista tra gli undici giocatori granata convocati dalle rispettive nazionali.

Nella giornata odierna, sempre per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, è sceso in campo da titolare anche il maliano Lassana Coulibaly per il match Gambia-Mali. Il forte centrocampista granata è rimasto in campo per 73 minuti prima di uscire per un suo omonimo Coulibaly (Ismaila). Pochi minuti dopo, il Gambia è riuscito a sbloccare la partita grazie al gol del difensore Omar Colley. I padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio e portare a casa i tre punti, riducendo il distacco in classifica dallo stesso Mali.

Dia e Coulibaly vedono la Coppa d'Africa

Il Senegal è così sempre più primo nel gruppo L di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, grazie a quattro vittorie su quattro, dieci reti realizzate e appena due subite. Seguono, a distanza siderale, il Mozambico (4 punti), il Rwanda (2 punti) e il Benin (1 punto). Per quanto riguarda il Mali (primo in classifica del gruppo G con 9 punti), la battuta d'arresto permette a Congo e Gambia di accorciare la classifica. Queste ultime sono entrambe a 6 punti, a una vittoria di distacco dalla capolista. Chiude il girone il Sudan del Sud, con tre punti (frutto di una vittoria e tre sconfitte).