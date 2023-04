Salernitana-Inter: ecco il dispositivo di traffico per il big match dell'Arechi Si prevede una grande affluenza per l'incontro: venduti 13.307 biglietti

La città si ferma per uno degli ultimi grandi appuntamenti della stagione e nonostante un orario decisamente inconsueto e poco favorevole. Salernitana-Inter va verso il sold-out (venduti 13.307 biglietti, di cui 1795 ospiti per un totale di oltre 21mila spettatori) e, come si prevede in questi casi, si attiva un piano traffico. Quello per la sfida in programma venerdì allo Stadio Arechi (con fischio d’inizio ore 17.00) è stato firmato nella giornata di ieri. Ecco i provvedimenti adottati.

Il piano traffico per il big match dell'Arechi

Per le seguenti vie ed aree: Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo – Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) – Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende – Via Dei Carrari – Via Prudenza – Via Fangarielli – Viale Pastore – Viale Giacumbi – Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite – Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”Area antistante Novotel. Si prevede che: a) a far tempo dalle ore 7.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti;

b) a far tempo dalle ore 13.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito li divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Per Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo – Sovrappasso Via dei Carrari – Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi si prevede che dalle ore 13.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito li divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti.

Dalle ore 13.30 fino alle ore 17.00 è istituito li senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente – oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel – Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra; per la stessa fascia oraria è altresì istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende.

Infine, dalle ore 18.15 e fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.

Si ricorda che tutte queste variazioni nella viabilità saranno debitamente segnalate attraverso la cartellonistica.