Salernitana-Inter, la preview del big match di domani: le statistiche Nerazzurri in cerca riscatto dopo un filotto di sconfitte in campionato. Granata per la continuità

Una partita in cui i granata, probabilmente, non hanno nulla da perdere, a differenza dei nerazzurri. Una partita che potrebbe vedere l'Inter all'arrembaggio fin dai primi minuti e la Salernitana pronta a colpire in contropiede.

Come arrivano le due squadre all'appuntamento di questo venerdì. Crisi per l'Inter, opportunità bonus per la Salernitana.

La formazione allenata da Simone Inzaghi arriva all'appuntamento in piena lotta per uno dei tre piazzamenti utili per accedere alla prossima Champions League. I nerazzurri vengono da 4 sconfitte su 5 nelle ultime cinque giornate e mantengono la quarta posizione, a pari punti con la Roma di José Mourinho e a solo due punti di vantaggio dall'Atalanta di Gasperini. L'Inter ha uno degli attacchi più prolifici del campionato (47 marcature) grazie, in particolare, al grande apporto del vice-capocannoniere della Serie A, Lautaro Martínez (14 reti messe a referto) e al discreto bottino offerto da Dzeko (7 gol), specialmente nella prima parte di campionato. Nel complesso, però, l'Inter non eccelle nella fase difensiva (32 reti subite). Altro elemento potenzialmente positivo per i granata, è che l'Inter ha una percentuale di vittorie fuori casa inferiore al 50%, avendo ottenuto i tre punti lontano dal Meazza in solo 5 occasioni su 13. Sono ben sei le sconfitte maturate al di fuori delle mura amiche. A queste, si aggiungono 2 pareggi. Proprio la compagine nerazzurra è quella che pareggia di meno in assoluto in campionato, insieme al Napoli prossimo campione d'Italia.

La Salernitana può cercare il colpo grosso

I granata sono imbattuti da cinque partite di seguito. Fatta eccezione per l'esordio di Sousa sulla panchina granata in cui è arrivata una sconfitta per 2-0, la Bersagliera ha dimostrato una grande capacità di resistenza e si è allontanata passo dopo passo dalle sabbie mobili della zona rossa. Ricacciato indietro il Verona (a 9 punti di distanza), la Salernitana si gioca un "bonus" casalingo, sapendo di non essere costretta a vincere. Proprio per questo, i granata potrebbero giocare con magigor leggerezza e fare ancora più male a una Inter in grande difficoltà e che risulta impegnata ancora su altri fronti. Per la formazione di casa, il fattore Arechi è risultato sicuramente molto importante, considerando che 4 delle 6 vittorie stagionali sono arrivate tra le mura amiche. A queste si aggiungono 4 pareggi e 6 sconfitte. Considerando il lato destro della classifica, la fase offensiva è più che discreta (32 reti segnate) ma ha mostrato una grande debolezza in fase difensiva (48 reti subite), nonostante ci siano stati dei correttivi importanti sotto la gestione Sousa. Per i granata, sarà ancora una volta fondamentale l'apporto di Boulaye Dia (10 gol e 4 assist), in attesa che si sblocchi Piatek, a secco dalla sfida del 2022 contro la Cremonese.

Salernitana-Inter: tutti i precedenti ufficiali in Serie A tra le due squadre

I precedenti sorridono all'Inter, che ha ottenuto ben 6 vittorie su 7 incontri disputati nella massima serie. L'unica vittoria per la Bersagliera è giunta l'11 aprile del 1999 in un Arechi estremamente gremito. Una vera e propria impresa che rimarrà nella annali della storia granata e che, si spera, possa essere bissata nella giornata di domani, di fronte ad un Arechi vestito a festa.

08-02-1948 Inter Salernitana 2 - 1

04-07-1948 Salernitana Inter 1 - 0

29-11-1998 Inter Salernitana 2 - 1

11-04-1999 Salernitana Inter 2 - 0

17-12-2021 Salernitana Inter 0 - 5

04-03-2022 Inter Salernitana 5 - 0

16-10-2022 Inter Salernitana 2 - 0