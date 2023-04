Salernitana-Inter: l'Arechi si veste a festa, in 24mila sugli spalti Nonostante l'orario poco favorevole, il match di oggi farà registrare il pienone in via Allende

Salerno freme in attesa del big match di oggi che vedrà la Salernitana affrontare l'Inter allenata da Simone Inzaghi. Nonostante la decisione - estremamente contestata - di porre l'incontro in pieno orario lavorativo (17 di un venerdì), si va vicini al sold-out. Un risultato straordinario, considerando anche il caro-biglietti relativo a questo match di cartello. In prevendita sono stati staccati quasi quindicimila tagliandi. Nel dettaglio, parliamo di 14.810 biglietti, di cui ben 1.884 nel settore ospiti. La tifoseria nerazzurra è folta anche in città, e ci si aspetta che un certo numero di cittadini campani vada a sostenere i colori del "biscione". A questi, poi, vanno aggiunti gli oltre 8mila abbonati per un totale di almeno 23mila spettatori.

Il consiglio della Società: avviarsi prima allo stadio

Considerata la grandissima affluenza che si prospetta per il match di oggi, la società consiglia a tutti i tifosi di presentarsi con discreto anticipo ai cancelli, per evitare quegli ingorghi che, purtroppo, hanno afflitto i sostenitori della Bersagliera durante quasi tutto il campionato e, in particolare, nelle partite ad alta affluenza. In attesa dei nuovi tornelli che dovrebbero velocizzare notevolmente gli ingressi, quindi, ci sarà bisogno di armarsi di pazienza.

La città di Salerno presagisce la possibilità dell'impresa. I granata scendono in campo consci che una sconfitta contro l'Inter è totalmente accettabile e, proprio per questo, ci si aspetta una squadra libera da tensioni, che ha mostrato spesso il suo volto migliore contro alcune big del campionato. In conferenza stampa, Paulo Sousa aveva dichiarato che "Dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi, devono sentirsi rappresentati dal nostro gioco e loro devoono dare il massimo sostegno ai nostri giocatori".