Salernitana-Inter 1-1, Sousa: «Interpretazione straordinaria dei ragazzi» «Quando giochi così tutto può succedere, anche con grandi squadre come queste»

Mister Paulo Sousa si presenta ai microfoni di DAZN, in post-partita, decisamente raggiante. La Salernitana ha agguantato un 1-1 d'oro contro l'Inter grazie ad una prestazione davvero coraggiosa e orgogliosa nel secondo tempo. Decisivi, in particolare, "Memo" Ochoa (autore di 10 parate) e Antonio Candreva (marcatore del gol del pareggio).

Il cambio modulo ha cambiato la partita. "Nel primo tempo abbiamo voluto mantenere un po' quelle idee ed equilibri. Dovevamo sentire la partita. Avevamo una strategia particolare. Abbiamo avuto difficoltà sulle palle che arrivavano dagli esterni e da lì abbiamo provato a capire come fare a stare più alti, a mantenere un baricentro più alto. Il cambio è stato strategico. Credo che l'interpretazione dei ragazzi sia stata poi straordinaria, ci hanno creduto davvero. Così, tutto può succedere, anche con grandi squadre come l'Inter".

Una prudenza "giustificata". La spiegazione di Sousa sulle scelte iniziali

Sul perché abbia deciso di non partire subito con il modulo più offensivo. "L'Inter ha un portiere che gioca molto bene coi piedi e per questo non è semplice giocare con una pressione alta. Poi i loro centrocampisti sfruttano molto l'ampiezza di gioco. Per questo, inizialmente, abbiamo deciso di lavorare con un 2+1, ovvero con Candreva e Kastanos alle spalle di Piatek. Ci siamo abbassati e abbiamo sofferto molto. Abbiamo concesso molto. Abbiamo preso la decisione all'intervallo di cambiare modulo per portare più uomini verso l'area. Da lì i ragazzi ci hanno creduto ancora di più".

Su quanto abbia lavorato sul piano tattico e quanto sui singoli. "Noi abbiamo bisogno di lavorare sul risultato, questa la prima cosa. Dobbiamo cercare di ridurre al minimo la complessità delle mie idee per fare in modo che vengano capite subito. Su questo i ragazzi sono straordinari".

Infine, un commento su Ochoa, autore oggi di record di parate stagionali per un portiere nella Serie A 2022/2023. "Memo è un portiere che, anche al di là della sua statura, ha sviluppato la capacità di stare sempre nello spazio giusto. Poi ha dei riflessi e una capacità sul breve fortissima. Ha una esperienza ed una energia straordinaria. Per questo è un ragazzo che merita tutto il bene del mondo".