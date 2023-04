Salernitana-Inter 1-1, Inzaghi: «Grande delusione, preso un gol mai visto» «Paghiamo l'incapacità di chiudere il match, di ammazzare la partita»

È un Simone Inzaghi estremamente deluso su cui, però, non recrimina nulla ai suoi né tantomeno alla terna arbitrale. È un 1-1 che sta molto stretto alla formazione ospite, stando alle parole di Inzaghi, che ora rischia di scivolare addirittura al quinto/sesto posto in classifica, qualora Roma e Atalanta riuscissero a vincere i loro rispettivi incontri.

Stasera forse non si può dire nulla alla squadra, se non il fatto di non averla chiusa prima." Abbiamo fatto una gara importante a due giorni dalla sfida con la Juventus. Oggi paghiamo l'incapacità di chiudere il match, di ammazzare la partita. È per quello che siamo in difficoltà oggi, ma la squadra ci ha messo tutto, si impegna tantissimo. Oggi mi viene difficile commentare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo fatto e meritato. Sicuramente c'è grande delusione, per staff, giocatori, società, per i tifosi che anche oggi ci hanno incitati dall'inizio alla fine. Probabilmente dobbiamo lavorare ancora di più ma sull'impegno non posso dire nulla. È un risultato che ci penalizza, è una delusione, ma deve essere una spinta per quello che andremo ad affrontare nei prossimi giorni".

Inzaghi incredulo sul gol di Candreva

Un commento generale sul match. "La partita è stata fatta e interpretata bene. Ho rivisto anche delle immagini. Un salvataggio sulla linea, pali, traverse... Non abbiamo fatto il secondo gol e questo ci ha penalizzato. La delusione è forte ma dobbiamo lasciarla da parte. Poi il calcio sappaimo come funziona. Abbiamo preso un gol che non ho mai visto in almeno un anno e mezzo".

Sulla mancanza di risultati. "Questo gruppo in questo momento non è premiato dai risultati. In questo caso resilienza, lavorare ancora più duro. Ma sull'impegno che ci mettono i ragazzi, davvero nulla da dire".