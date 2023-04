Salernitana-Inter, le reazioni social dei giocatori granata Un punto che pesa tanto per muovere la classifica e che porta in alto il morale della squadra

Non potevano mancare le (tante) reazioni sui social network dei giocatori granata dopo il grande pareggio ottenuto in casa contro l'Inter. Un pari che sa di vittoria, per il modo in cui è arrivata, per il blasone dell'avversario e, ovviamente, per il peso specifico dei punti accumulati nell'ultima parte di stagione. La Salernitana si avvicina speditamente verso una meritata salvezza e già dalla prossima partita in trasferta con il Torino potrebbe mettere un punto esclamativo a questa annata.

Tutte le reazioni social dei giocatori granata

Ochoa si "limita" a delle belle foto e a dire "Insieme fino alla fine. Grande partita ragazzi!" Da buon leader di poche parole. Parole non banali, invece, per Kastanos, che afferma che si sia trattato di "Un punto insperato, da festeggiare, per chi ci ha sempre creduto, anche quando non sembrava la giornata giusta". Il cipriota riconosce quella componente del fato che ha sorriso ai granata (ma si sa che la fortuna aiuta gli audaci). Belle parole da parte di Troost-Ekong, che ha ritrovato il campo in un momento chiave della stagione e ha saputo dare il suo importante contribuito in difesa. Troost-Ekong scrive "Punto importante. Bravi tutti ragazzi! Sono contento di dare una mano ai miei compagni dopo l'infortunio. Grazie a tutto il nostro staff e a Borja (fisioterapista) per il lavoro fatto e che ha permesso il mio rientro. Forza Granata".

Rimanendo sul pacchetto arretrato, Pirola elogia la tifoseria. "Un grande punto di squadra e un'atmosfera spettacolare. Avanti tutti uniti!" E per Gyomber, telegrafico ma estremamente efficace: "Non si molla fino alla fine!"

Piatek si concentra sugli ultimi minuti del match. "L'incredibile finale di partita e un pareggio che ci dà soddisfazione e continuità!". Anche Erik Botheim, nonostante sia poco impiegato, ha voluto commentare in modo entusiasta il pareggio, di carattere, della squadra. "Un gol del pareggio all'ultimo minuto contro una squadra davvero forte. Partita di gran carattere ragazzi!"

Se abbiamo aperto con l'MVP assoluto del match, non si poteva non chiudere con l'altro eroe di giornata, il capitano Antonio Candreva. L'esperto giocatore romano scrive: "Dedica speciale oggi, a voi (Allegra Luna) e a questa straordinaria tifoseria! Crederci sempre. #ForzaGranata".