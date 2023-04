Finale Coppa Italia femminile all'Arechi, al via la vendita dei biglietti Il 4 giugno a Salerno la sfida tra Juventus e Roma

Al via la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma. I tagliandi della gara - che si disputerà domenica 4 giugno alle ore 16.30 allo Stadio Arechi di Salerno - possono essere acquistati presso le Agenzie Vivaticket abilitate e sui siti della FIGC e di VivaTIcket. Il prezzo intero sarà di appena 5 euro, mentre si avrà la possibilità di acquistare il biglietto ridotto per Under 18, Over 65 e studenti universitari.

La nota stampa della Federazione recita che "Le grandi protagoniste delle ultime stagioni del calcio femminile italiano si contenderanno il trofeo - per la seconda volta consecutiva - nella gara che si disputerà domenica 4 giugno alle ore 16.30 allo Stadio Arechi di Salerno. I tagliandi della gara, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno, potranno essere acquistati a partire da oggi presso le Agenzie Vivaticket abilitate e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, mentre i ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 4 giugno 2005) e gli Over 65 (nati prima del 4 giugno 1958) potranno assistere al match pagando il tagliando al prezzo ridotto di 1 euro. È prevista una la medesima promozione anche per gli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso, che presentando tessera o libretto universitario presso un punto vendita Vivaticket potranno acquistare il tagliando al prezzo ridotto".

Con prezzi così bassi e con la possibilità di assistere ad una bellissima giornata di sport, si attende - e si spera - in una grande affluenza di pubblico.

Biglietti e prezzi

I tipi ed i prezzi dei biglietti attualmente disponibili sono i seguenti:

- DISTINTI Euro 5,00

- DISTINTI RIDOTTO Euro 1,00

Una piccola sorpresa anche per i tifosi della Salernitana e la procedura per diversamente abili e tesserati

Gli abbonati della Salernitana potranno invece fare richiesta del biglietto omaggio direttamente sul sito figc.vivaticket.it inserendo nel campo coupon il numero della granata card se abbonamento digitale o, in caso di abbonamento cartaceo, il codice riportato sul Barcode. I diversamente abili potranno richiedere il proprio tagliando e quello dell’accompagnatore inviando la richiesta alla mail coppaitaliafemminile@figc.it allegando il certificato medico e i documenti di identità di entrambi.

Tessere federali e tessere C.O.N.I. (aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore): I titolari delle tessere federali e delle tessere C.O.N.I. valide per il 2022 con diritto al posto in Tribuna d'Onore potranno accedere alla stessa inviando la richiesta all’email coppaitaliafemminile@figc.it con allegata la scansione della tessera federale e di un documento d’identità in corso di validità – fino ad esaurimento dei posti disponibili o nella poltronissima ed entro il 30 maggio 2023

Tessere federali e tessere C.O.N.I. (non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore): I titolari delle tessere federali e delle tessere C.O.N.I. valide per il 2022 non aventi diritto al posto in Tribuna d'Onore, potranno accedere ai Distinti inviando la richiesta all’email coppaitaliafemminile@figc.it con allegata la scansione della tessera federale e di un documento d’identità in corso di validità, il luogo e la data di nascita – fino ad esaurimento dei posti disponibili ed entro il 30 maggio 2023