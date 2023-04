Patto Comune-Salernitana, firmata la convenzione per lo stadio Arechi La sigla a palazzo di città dopo mesi di trattative: novità anche per il centro sportivo

Da oggi comincia un nuovo capitolo per la Salernitana. È stata finalmente firmata la nuova convenzione che lascerà lo Stadio Arechi al club di Via Allende per almeno altri 12 anni. Passi importanti, portati avanti con la massima sinergia. A rappresentare la Salernitana nel giorno della firma a Palazzo di Città c'è l'amministratore delegato Maurizio Milan. "Lasciatemi dire che è stato un ottimo lavoro di squadra con il Comune di Salerno. È una convenzione che ci lascia lo stadio per altri dodici anni e prevede un passaggio tecnico importante, che sappiamo essere in procinto di partenza, come quello legato al restyling. Apporteremo anche i giusti lavori per la licenza nelle competizioni europee. Faremo tutto un adeguamento per le aree hospitality, che in questo momento non danno una grande dignità, diciamo. L'impegno che mi prendo io - e che si prende il club - è quello di adeguarlo ai dettami di accoglienza richiesta per le competizioni europee. Poi abbiamo in convenzione anche il Volpe e si lavorerà anche lì. Ci deve essere un comfort adeguato anche per la nostra Primavera".

Sulla sponsorizzazione e brandizzazione. "C'è un articolo all'interno della convenzione che lascia spazio al club di proporre forme alternative di introiti, come attraverso la pubblicità. Il Comune non si è tirato indietro anche perché fin da subito abbiamo detto che eventuali introiti legati alle sponsorizzazioni devono andare a vantaggio anche della città".

Sui lavori per la Curva Nord e i lavori nei Distinti. "Ho chiesto al Sindaco, che mi ha dato il suo parere favorevole. Ci impegniamo a riaprire la Curva Nord per la prossima stagione. Va identificato solo un altro elemento legato a un ulteriore parcheggio per il settore ospiti. Ci compromettiamo a farla trovare aperta, poi vediamo. Quello sarà un progetto che sarà in capo al management del club, che dovrà decidere anche chi sarà il progettista. Attualmente siamo dislocati in un contesto che, a dire il vero, non è quello ottimale, rispetto alle ambizioni della nostra società".

Capitolo campo sportivo, su cosa sia orientata la società. "Ci siamo quasi, aspettavamo di chiudere la convenzione per aprire definitivamente questo capitolo. Nei prossimi giorni decideremo se sarà Fuorni o un altro sito. Su questo comunque mantengo il riserbo perché c'è una valutazione tecnica e dovrà esprimersi il Presidente".

Infine, un commento sulla volata finale verso la salvezza e questo primo esperimento (riuscito) del mini-abbonamento per chiamare i tifosi a raccolta. "Questa operazione del mini-abbonamento è stata fortemente voluta dal Presidente, e servirà per fare una valutazione importante anche per la prossima stagione. Per Torino è un punto importante, e colgo la delusione del mister che vuole più aggressività e continuità, ma siamo molto contenti di quello che stiamo facendo".

Il commento del Sindaco Vincenzo Napoli

Il commento del Sindaco Vincenzo Napoli è stato ben esemplificato nel suo post su Facebook a margine della conferenza stampa per la presentazione della nuova convenzione.

"Abbiamo stipulato la convenzione con la Salernitana per gestione ed uso dell'Arechi per i prossimi sei anni, più altri sei, in un clima di sintonia e condivisione.

La collaborazione Comune Salernitana è vincente. Puntiamo insieme a grandi traguardi: ottenere grandi risultati sportivi, permettere di vivere un'esperienza stadio di qualità, garantire una ribalta promozionale per Salerno e le sue attrazioni, dare valore sociale e civile della pratica sportiva.

Abbiamo fatto squadra con la Salernitana che in questi primi sedici mesi ha dimostrato di esser una società credibile, affidabile, ambiziosa creando le condizioni per un'intesa forte ed efficace.

Il Comune di Salerno, grazie al sostegno della Regione Campania, ha realizzato e sta realizzando importanti lavori di ristrutturazione del glorioso Stadio Arechi. Fin dal ritorno in massima serie, pur con le note difficoltà, ci siamo messi al lavoro per migliorare la situazione : nuovi spogliatoi, nuovo accesso al terreno di gioco, impianti di illuminazione adeguati alle norme di sicurezza ed alle esigenze tv, rifacimento servizi igienici, potenziamento tornelli e messa in sicurezza varchi, spostamento tifosi ospiti nei Distinti e Curva Nord a completa disposizione dei tifosi granata per favorire prezzi popolari e completare l'effetto scenico dell'Arechi, risistemazione viabilità esterna che migliorerà con la nuova sistemazione dei tifosi ospiti.

È in fase di progettazione, sempre con il finanziamento della Regione Campania, la ristrutturazione generale dell'impianto affidata allo Studio Milan con la copertura totale e la dotazione tecnologica ed infrastrutturale adeguata ad un impianto idoneo ad ospitare eventi internazionali.

In un momento economico e sociale non semplice Comune e Salernitana stanno facendo in pieno la propria parte. La convenzione permetterà una collaborazione ancora più intensa e dinamica, aperta anche ad ipotesi di "brandizzazione" che valuteremo nella reciproca utilità per la collettività e l'imprenditore privato.

Voglio ringraziare il direttore Felice Marotta, la Giunta ed i consiglieri comunali, gli uffici comunali per il prezioso lavoro svolto in tempi serrati e con grande efficacia.< Grazie anche alla tifoseria ed a tutti gli spettatori. Salerno è un apprezzato esempio di sana passione sportiva e correttezza. Un complimento esemplare che onora la nostra comunità ed incita a far sempre più e meglio.