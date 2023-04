Iervolino fiducioso su caso plusvalenze: "Noi esempio di trasparenza" Il patron granata si dice tranquillo dopo l'avvio del procedimento della giustizia sportiva

Il tema della settimana calcistica, al di là delle fatiche di coppa delle italiane, è sicuramente l'attesa sentenze sul caso plusvalenze della Juve. La squadra torinese ha attualmente quindici punti di penalizzazione e spera di recuperarne qualcuno (probabilmente sei, per giungere a un -9 finale). La sentenza dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Proprio su questo tema e su tutta la costruzione legale e fiscale del sistema calcio, si è espresso - senza mezzi termini - il patron della Salernitana, Danilo Iervolino.

Le richieste e l'augurio di Iervolino

Iervolino chiede espressamente di lavorare sul sistema calcio. "È qualcosa che si ripete nel tempo. Il calcio è stato gestito a maglie larghe, pochi controlli, norme non rispettate o flebili e poco aderenti al calcio moderno. Credo ci sia bisogno di un impianto ordinatorio, perentorio. Ci devono essere maggiori controlli e c’è bisogno di una moralizzazione di questa industria che è importantissima per il nostro Paese ma che perde tanti miliardi all’anno. Io mi auguro che la procura faccia chiarezza, così da dire apertamente le cose che vanno e non vanno, senza ambiguità"..

Poi, sulla posizione della sua Salernitana, il presidente trasmette grande tranquillità. "La Salernitana da me gestita dal primo gennaio 2022 è totalmente estranea a quelle vicende. Non mi piace parlare degli altri e di cose che non ci riguardano, ma ci siamo messi a disposizione. Siamo convinti - conclude Iervolino - che da quando siamo qui, la società è sana, trasparente, solida, con un percorso virtuoso".