Dionisi (Sassuolo) rende onore agli avversari: "La Salernitana ha meritato" Le parole dell'allenatore neroverde, uscito sconfitto dall'Arechi con un sonoro 3-0

Non può essere soddisfatto Alessio Dionisi, che aveva già messo in guardia i suoi da possibili cali di tensione dopo la sorprendente vittoria contro la Juventus. Il Sassuolo perde per 3-0 all'Arechi contro quella che è stata, con buona probabilità, la miglior Salernitana della stagione.

Dionisi fa mea culpa: "Noi siamo stati leziosi"

Dionisi esordisce affermando che "Non siamo riusciti a invertire quel trend. Posso rimproverare poco ai miei ragazzi e oggi abbiamo sbagliato la prima gara di tutto il girone di ritorno. Ha meritato la Salernitana. Noi siamo stati molto leziosi, abbiamo fatto la nostra partitina. C'è molto rammarico. Il nostro atteggiamento non è che sia stato remissivo, ma non abbiamo giocato ai ritmi nostri, mentre la Salernitana sì li ha avuti, ha avuto maggior voglia rispetto a noi. Questo si è visto fin dall'inizio".

Sul cambio di Frattesi. "Perché ho chiesto di attaccare con quattro attaccanti e difendere in sei. L'obiettivo era di fare il 2-1 e non prendere il terzo. Non ci siamo rusciti". E se l'idea tattica di Paulo Sousa di porre Candreva su Maxime Lopez e quanto questa marcatura a uomo abbia inciso tatticamente. "Non ci ha disturbato. Non è per chi ci siamo trovati di fronte, che oggi ha giocato bene e ha meritato la vittoria. È una questione di atteggiamento".