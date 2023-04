Salernitana, Sousa carica l'ambiente: «Il nostro destino lo facciamo noi» Il tecnico portoghese pronto alla battaglia in vista del derby contro il Napoli

Parole da vero condottiero, quelle di Paulo Sousa, scritte dopo l'allenamento a porte aperte all'Arechi. "La vostra energia è contagiosa e conquista tutti noi sul campo! Grazie per essere venuti, è stato fantastico vedere intere famiglie, dai nonni ai nipoti sugli spalti. L'affetto che avete mostrato per la squadra ci ha toccato il cuore e ci ha dato la carica per continuare a dare il massimo in campo" scrive il tecnico granata in suo recente post su Instagram. E chiude: "Ragazzi, il nostro destino lo facciamo noi!"

Mister Sousa pronto alla sfida più difficile

Dopo trent'anni di attesa, Napoli si appresta a vivere nuovamente l'emozione di celebrare uno scudetto. Un appuntamento che potrebbe ricadere proprio in occasione del derby di domenica. Le polemiche riguardo al differimento dell'incontro hanno fatto alzare il livello degli attacchi tra le due tifoserie. Proprio durante l'allenamento all'Arechi, Sousa ha mostrato una grande vicinanza al pubblico. Due momenti chiave in particolare: il primo, quando a inizio allenamento ha richiamato dei bambini per autografi e fotografie - e ad alcuni è stato addirittura permesso di entrare in campo e provare la gioia di calpestare l'erba dell'Arechi -. Poi, al ritiro negli spogliatoi, la Curva ha chiamato Sousa e attraverso una sola voce è giunta la richiesta di lottare fino alla fine. Mister Paulo Sousa sembra aver recepito perfettamente. Domenica, al Maradona, sarà un derby tutto da scrivere.