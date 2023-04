Restyling Arechi, affondo De Luca: «Da noi 35 milioni ma nessuno lo ricorda» L'attacco: «Ogni tanto vi sono atti di cafoneria che è bene sottolineare»

Nel giorno in cui il Consiglio comunale di Salerno ha dato il via libera all'approvazione della convenzione d'uso dello stadio Arechi, la questione si arricchisce di nuove polemiche. A sollevarle, durante la consueta diretta social, è stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che nell'evidenziare l'impegno economico messo in campo dalla Regione per il restyling, ha rivolto dure accuse. «È in corso l'elaborazione del progetto per il nuovo stadio Arechi di Salerno. In occasione delle Universiadi abbiamo rifatto il San Paolo. Ora abbiamo investito delle investito risorse per rifare anche lo stadio Arechi che è in condizioni penose. Devo dire, però, che nelle giornate nelle quali si è definita la convenzione tra il Comune e la società sportiva, nessuno ha avuto il buon gusto e il garbo di ricordare che c'è un investimento di 35 milioni di euro della Regione per rifare lo stadio. Ogni tanto vi sono atti di cafoneria che è bene sottolineare», ha tuonato il governatore Vincenzo De Luca senza specificare il destinatario delle sue accuse che, tuttavia, potrebbero essere collegate alla polemica sollevata dal presidente Danilo Iervolino in riferimento alla convenzione d'uso dell'Arechi. «Se qualcuno ricorda che c'è qualcun altro che sta finanziando il rifacimento totale dello stadio non sarebbe male, è solamente un atto di buona educazione», ha concluso il governatore campano.