Napoli-Salernitana, la Curva Sud "scorterà" la partenza dei granata L'appuntamento è alle 9:45 al Novotel

Mancano poche ore a una delle sfide più attese del campionato. Il derby del Maradona, in cu si sfideranno Napoli e Salernitana, è la sfida campana più discussa e attesa di sempre. I partenopei proveranno a certificare la vittoria dello scudetto dopo ben 33 anni. I granata, invece, giocano per il nono risultato utile consecutivo e sgambettare i più blasonati cugini per rovinare la festa azzurra. Già in occasione dell'allenamento a porte aperte all'Arechi si era notato il grandissimo calore e trasporto espresso dalla Curva Sud Siberiano, che ha chiesto ai giocatori di continuare con questa intensità e di onorare e sudare la maglia fino all'ultimo minuto. Paulo Sousa sembra aver recepito il messaggio alla perfezione e ha pubblicato, la mattina dopo l'allenamento, un post dalla straordinaria potenza emotiva. Le parole pronunciate in conferenza stampa pre-partita mostrano la volontà di non rivestire il ruolo di vittima sacrificale e di giocarsi le proprie carte fino all'ultimo minuto.

La Curva Sud chiama a raccolta i tifosi per domani mattina 30 aprile alle 9:45 davanti al Novotel

Oggi, la Curva ha voluto lanciare un ultimo messaggio e un ultimo appello a tutti i tifosi, per dare quell'ulteriore spinta ai ragazzi allenati da mister Sousa. La chiamata a raccolta è fissata per domani mattina alla partenza della Salernitana per Napoli.

"Siamo sempre con voi. In vista della partita di domani contro il Napoli i gruppi della Curva Sud Siberiano invitano tutti i tifosi granata ad essere presenti alle 9:45 al "Novotel" prima della partenza, per caricare la NOSTRA SALERNITANA. Spalla a spalla, facciamo sentire la nostra voce: NOI SIAMO SALERNITANI!"

Il messaggio è stato firmato dalla Curva Sud Siberiano.