La Salernitana beffa il Napoli, tifosi in festa: cori e sfilate in città Festa pronta ad esplodere al rientro della squadra: curva aperta allo stadio Arechi

Caroselli, fuochi d'artificio e cori nel centro di Salerno a pochi minuti dal pareggio per 1-1 conquistato allo stadio Maradona contro il Napoli. Un punto importante nella corsa alla salvezza dei granata e che "rovina" la festa Scudetto dei partenopei, che erano già pronti e festanti. Stamane i tifosi salernitani hanno accompagnato in corteo il bus della squadra in partenza per Napoli, ritrovandosi sotto il Novotel (albergo da cui è partita la squadra alla volta di Napoli).

I festeggiamenti dopo una settimana di accuse e veleni

Il pareggio chiude una settimana di fuoco e di veleni. Il grande nodo della discordia è legato allo spostamento del match da sabato 29 aprile a domenica 30 aprile. Alla base di tutto ci sarebbero state ragioni di ordine pubblico, ma il pronunciamento della prefettura ha sollevato non poche perplessità. Sul caso si era espresso anche il patron Iervolino, utilizzando termini forti e parlando, de facto, di una prevaricazione degli interessi di una squadra sull'altra.

Per caricare l'ambiente, si è effettuato un allenamento a porte aperte - seguitissimo - allo stadio Arechi. Poi, l'ultimo saluto alla squadra, l'ultima carica, prima della partenza verso il Maradona. Il risultato è positivo e, alla fine, si poteva concretizzare addirittura il colpaccio, con l'incredibile occasione da gol capitata a Bohinen nei minuti finali di gioco.

I tifosi granata sono estremamente soddisfatti e si allunga a nove la striscia di partite consecutive in cui si è ottenuto un risultato utile per muovere la classifica. I festeggiamenti per la grandissima prova di carattere e determinazione, quindi, sembrano più che giustificati.