Salernitana-Fiorentina 3-3, De Sanctis: "Riscatteremo Dia e Pirola" “La nostra diventerà una società virtuosa soprattutto grazie a giovani di valore”

Con Sousa squalificato, è il direttore sportivo Morgan De Sanctis a presentarsi ai microfoni delle emittenti e in conferenza stampa. E arrivano due ottime notizie, legate alla rosa granata. Il direttore De Sanctis ha confermato che Dia sarà riscattato al 100%, così come rientra, nei piani, l'acquisto definitivo di Lorenzo Pirola.

Proprio su Dia, De Sanctis parla in maniera estremamente soddisfatta. "Ci godiamo un campione dentro e fuori dal campo nei numeri, nella gestione dei rapporti con staff e compagni e con la città. Sta dimostrando di essere di un livello altissimo, abbiamo le condizioni per trattenerlo e potrei dire che Dia il primo luglio sarà al 100% della Salernitana". A seguire, conferma anche l'intenzione di fare l'investimento previsto dal diritto di riscatto per il giovane Lorenzo Pirola che, al fianco di Gyomber, sta offrendo prestazioni mediamente sempre più convincenti.

Tutta la soddisfazione di Morgan De Sanctis

Infine, anche sulla partita odierna De Sanctis si esprime positivamente. "La partita è stata preparata benissimo e con un pizzico in più di attenzione potevamo evitare alcuni dei gol subiti, ma abbiamo affrontato un avversario di livello. Nel girone d'andata abbiamo giocato i sei scontri diretti in casa e già questo aumenta le difficoltà nel girone di ritorno. In serie A non è per tutti arrivare a 10 risultati utili di fila e questo ci deve rendere orgogliosi. Il merito è dei calciatori, dello staff tecnico, dei dirigenti e ovviamente anche dei tifosi. Vincere oggi ci avrebbe permesso di fare un grande passo in avanti, ma siamo fiduciosi".

Il direttore chiude facendo un punto generale. "Nel percorso di crescita ci sta anche raccogliere risultati importanti come quello di domenica scorsa a Napoli. La Salernitana deve diventare un club virtuoso, valorizzando giovani e affiancando loro giocatori in grado di farli crescere. Le scelte le fa sempre il Presidente e personalmente cerco di mettere la mia esperienza al servizio della Società".